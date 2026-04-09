Emergenza maltempo: governo e Ministro Salvini rispondono con interventi rapidi a Silvi, D’Incecco (Lega) apprezza l’azione coordinata.

L’emergenza maltempo in Abruzzo ha portato il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, a chiedere risposte immediate dal Governo e dal Ministro Salvini. D’Incecco ha elogiato l’impegno e la presenza diretta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nei luoghi colpiti, sottolineando quanto sia importante la rapidità nella riattivazione dei collegamenti e nell’avvio delle procedure per lo stato di emergenza.

Il coordinatore regionale della Lega ha evidenziato l’importanza del lavoro sinergico tra istituzioni, tecnici e personale sul campo per garantire la rapida normalizzazione delle condizioni ai cittadini. D’Incecco ha sottolineato come l’emergenza maltempo abbia messo in luce la necessità di rafforzare la capacità di presidio e manutenzione del territorio, evidenziando il ruolo fondamentale delle Province in questo contesto.

Il Governo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per dodici mesi per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, destinando uno stanziamento di 50 milioni di euro per interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione. In particolare, 15 milioni di euro sono stati destinati alla Regione Abruzzo per affrontare situazioni critiche come quella di Silvi, colpita da una frana che ha creato gravi difficoltà alle famiglie e al territorio.

D’Incecco ha partecipato alla seduta straordinaria del Consiglio comunale di Silvi per ribadire l’importanza di un’azione coordinata tra tutti i livelli istituzionali al fine di garantire una rapida ripresa delle comunità colpite. La sinergia tra istituzioni è stata sottolineata come elemento fondamentale per affrontare l’emergenza e supportare le popolazioni coinvolte.