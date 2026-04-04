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Emergenza Maltempo in Abruzzo: D’Incecco (Lega) ringrazia chi è stato in prima linea

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Il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che sono stati in prima linea durante l’emergenza causata dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito l’Abruzzo e gran parte del Centro-Sud.

“Un sentito ringraziamento alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, alle polizie locali, all’Esercito, a tutti i volontari, ai dipendenti comunali e provinciali dei vari Coc e agli amministratori che, negli ultimi giorni, hanno lavorato incessantemente per garantire assistenza e sicurezza alle persone e ai territori colpiti”, ha dichiarato D’Incecco.

Il Governo regionale si è attivato immediatamente per affrontare l’emergenza e sta ora gestendo con determinazione la fase post-emergenziale per fornire risposte concrete e tempestive al fine di evitare ripercussioni sul tessuto economico e produttivo.

D’Incecco ha anche voluto esprimere la propria vicinanza alla comunità di Silvi paese, colpita da una frana, e a tutti i territori flagellati dal maltempo. “Anche in questa fase è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti”, ha sottolineato.

In un momento di grande difficoltà, la solidarietà e il coordinamento tra le varie istituzioni e enti coinvolti sono stati essenziali per garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini. La situazione resta monitorata costantemente, con particolare attenzione alla frana che ha colpito Silvi paese.

La Lega, attraverso il suo coordinatore regionale, si è impegnata a supportare le azioni di soccorso e di ricostruzione necessarie per far fronte ai danni causati dal maltempo.

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