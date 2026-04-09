Emergenza viabilità: Dattoli di Confindustria chiede risposte immediate per le imprese tra Abruzzo e Molise

La viabilità tra Abruzzo e Molise è in grave emergenza a causa delle alluvioni e dei movimenti franosi che hanno colpito il territorio, mettendo a rischio i collegamenti di persone e merci lungo la dorsale adriatica. La chiusura dell’Autostrada A14, l’interruzione della Strada Statale 16 Adriatica e il fermo della circolazione ferroviaria stanno causando una paralisi dei collegamenti tra le due regioni, con conseguenze che coinvolgono l’intero sistema economico del Centro-Sud.

Secondo il Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Lorenzo Dattoli, la situazione è gravissima e rischia di “spaccare l’Italia in due, interrompendo uno dei principali assi di collegamento del Paese”. Le limitazioni alla viabilità, dovute a movimenti franosi e crolli di viadotti, stanno impattando pesantemente sul sistema industriale dell’area adriatica, con ripercussioni sulla circolazione delle merci e sugli spostamenti quotidiani dei lavoratori residenti in Molise che si recano a lavorare in Abruzzo.

Le imprese del territorio stanno segnalando crescenti disagi organizzativi e produttivi dovuti all’interruzione dei collegamenti. In particolare, aziende come Stellantis vedono coinvolti almeno 300 lavoratori nei movimenti tra le due regioni, evidenziando l’urgente necessità di risposte immediate per garantire la continuità produttiva e la tutela dell’occupazione.

Di fronte a questa emergenza infrastrutturale, Confindustria Abruzzo Medio Adriatico chiede un incontro tecnico con tutte le istituzioni competenti per ottenere chiarezza sul ripristino della viabilità, sulle misure straordinarie attivabili, sulle risorse disponibili e sugli interventi strutturali necessari per evitare situazioni simili in futuro.

“Le imprese hanno bisogno di certezze e di una cabina di regia vera per affrontare questa emergenza e garantire continuità produttiva e collegamenti efficienti tra territori,” conclude Dattoli. Confindustria continuerà a monitorare da vicino la situazione e a sollecitare ogni iniziativa utile per il superamento dell’emergenza nel minor tempo possibile.