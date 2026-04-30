Emergenza viabilità, Prospero-Magnacca: “Apprezziamo pronta risposta del Governo”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:30 aprile 2026 – 15:59- “Apprezziamo la pronta risposta da parte del governo nazionale alle emergenze viabilità che hanno martoriato i nostri territori – aggiunge la nota pubblicata. Il decreto commissari ha visto approvare dall’aula del Senato il finanziamento per 20,5 milioni di euro per il ripristino del ponte sul fiume Trigno e per 7 milioni per la riapertura del viadotto Sente” riporta il consigliere Francesco Prospero (FdI) in una nota congiunta con l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca – viene evidenziato sul sito web. “Si tratta di interventi destinati alla messa in sicurezza e al ripristino della piena funzionalità di collegamenti cruciali per la mobilità locale e interregionale” spiegano – riporta testualmente l’articolo online. “Ringraziamo il senatore Etelwardo Sigismondi per aver sostenuto il provvedimento che consentirà di accelerare gli interventi sulla viabilità che consentirà, tanto sulla costa che nelle zone interne di ripristinare collegamenti diretti e più agevoli tra il Molise e l’Abruzzo – Il testo, già modificato rispetto alla versione iniziale del governo, passa ora alla Camera per la conversione definitiva entro il 10 maggio” concludono – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it