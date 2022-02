Emiciclo. Bacino della Maiella, Pd: Provincia sui suoi passi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– Questa mattina in conferenza stampa a Lettomanoppello il Consigliere regionale Antonio Blasioli, il consigliere provinciale Gianni Chiacchia e il Sindaco di Lettomanoppello Simone Romano D’Alfonso hanno voluto comunicare che “la Provincia di Pescara è tornata sui suoi passi e valuterà le 16 offerte pervenute per i lavori di sistemazione delle strade del bacino turistico/religioso della Majella”. !È bastato qualche giorno di riflessione – si legge in una nota – dopo la conferenza stampa del Pd del 18 febbraio e la Provincia si è ravveduta sull’erronea e tardiva scelta presa di revocare la procedura di gara – A inizio settimana abbiamo evidenziato a mezzo stampa ritardi ed errori commessi da Provincia e Regione sui lavori di sistemazione delle strade del bacino turistico/religioso della Maiella, da ultimo la revoca in autotutela della procedura di scelta del contraente con atto della Provincia n. 21 del 18 gennaio 2022 per mancata copertura finanziaria, pur essendo successiva al ripristino dei fondi da parte del Cipess (dicembre 2021). Ebbene, la Provincia ha ascoltato le nostre osservazioni e ha agito seguendo quanto da noi proposto – riporta testualmente l’articolo online. Detto – compreso – fatto: con Determina Dirigenziale n. 117 del 24/02/2022 la Provincia di Pescara ha revocato la determina del 18.01.22 ed ha riavviato la procedura di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori dando seguito alle operazioni di aggiudicazione dell’opera – viene evidenziato sul sito web. Era stato proprio il Consigliere provinciale Chiacchia in una sua una nota alla Provincia a evidenziare la necessità di proseguire con la procedura di scelta del contraente già avviata per consentire di appaltare l’opera e di non sommare altri ritardi per il territorio – Oggi siamo felici di annunciare che si andrà avanti con la gara – proseguono i tre rappresentanti – e se non ci saranno problemi già in estate potremmo vedere i lavori sulla SR 539, la S.P. 58 e la S.P. 60. Mettere in sicurezza la strada che da Scafa porta a Lettomanoppello e Passolanciano e poi al Volto Santo di Manoppello era un obiettivo della Giunta D’Alfonso che aveva stanziato circa 9 milioni di Fondi Masterplan, tardivamente progettati dalla giunta provinciale Zaffiri e poi addirittura sospesi dalla Giunta Marsilio pur se non gravati da alcun rischio di definanziamento – Riqualificare quell’arteria stradale sarà utile per i tanti lavoratori e studenti delle aree interne che si muovono su queste strade ma anche per i tanti turisti e sportivi che si muovono verso Passolanciano e verso il Volto Santo di Manoppello – recita il testo pubblicato online. Se la nostra attività è stata utile per evitare che tutto riniziasse nuovamente, altrettanto impegno porremo per verificare che tutto proceda correttamente e che a breve si possa vedere la messa in sicurezza” conclude la nota – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)



