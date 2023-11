Emiciclo. Balneari, FdI: sentenza certifica nostre ragioni

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “La decisione della Corte di Cassazione che accoglie il ricorso della Regione Abruzzo e del sindacato italiano balneatori, in merito al pronunciamento del Consiglio di Stato che aveva bocciato la proroga delle concessioni, certifica le nostre ragioni – aggiunge la nota pubblicata. Una sentenza che ci riempie di soddisfazione e soprattutto di entusiasmo per il futuro delle nostre imprese che continueremo a difendere e supportare – si apprende dalla nota stampa. L’Abruzzo – e va ancora una volta riconosciuto grande merito al presidente Marco Marsilio – la cui posizione è sempre stata netta su questo tema, è infatti l’unica regione italiana ad aver agito in tutela dei propri imprenditori e di un comparto peculiare e strategico per l’economia regionale – Siamo fiduciosi che dal nuovo quadro normativo nazionale sulla materia scaturisca un favorevole prossimo pronunciamento del Consiglio Di Stato”. E’ quanto dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, Umberto D’Annuntiis, Leonardo D’Addazio, Luca De Renzis, Marco Cipolletti – (com/red)

