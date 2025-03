Emiciclo. Bambini autistici, Menna scrive al direttore generale della Asl 02

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ho inviato una richiesta formale al neo Direttore Generale della Asl 02, Mauro Palmieri, per ottenere chiarimenti urgenti sulla grave situazione che coinvolge i bambini autistici e le loro famiglie nel territorio della ASL Lanciano-Vasto-Chieti – precisa la nota online. La gestione delle cure e l’accesso ai servizi riabilitativi per questi piccoli pazienti presentano criticità inaccettabili, che richiedono risposte immediate e interventi concreti.” A dichiararlo è il Consigliere Regionale Vincenzo Menna, che denuncia “due episodi emblematici della drammatica condizione in cui versano i servizi sanitari per i bambini con disturbo dello spettro autistico”. “Il primo caso – spiega – riguarda tre bambini autistici per i quali il Tribunale di Chieti ha emesso ben tre ordinanze, imponendo alla ASL di attivare immediatamente i percorsi riabilitativi – precisa il comunicato. Nonostante ciò, l’unica soluzione proposta dall’azienda sanitaria è stata l’invio in una struttura a 80 chilometri di distanza dalle loro residenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo significa imporre ai piccoli pazienti e alle loro famiglie viaggi estenuanti fino a quattro volte a settimana, annullando di fatto i benefici delle terapie e aumentando enormemente stress e disagi – precisa il comunicato. È una scelta inaccettabile e contraria ai principi di prossimità delle cure sanciti dalla giurisprudenza – si legge sul sito web ufficiale. ” “Il secondo caso – prosegue Menna – è quello di una bambina di 8 anni, autistica, costretta ad attendere fino a gennaio 2027 per una visita presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale San Camillo De Lellis di Atessa – viene evidenziato sul sito web. Una tempistica semplicemente scandalosa, che priva la minore del diritto alla salute e mette in evidenza la drammatica carenza di personale specializzato – recita il testo pubblicato online. ” “Nonostante le rassicurazioni ricevute negli anni dalla ASL e dall’ex Direttore Generale Thomas Schael, la realtà è che l’emergenza non è mai stata risolta – si legge sul sito web ufficiale. Il personale è largamente insufficiente per smaltire le richieste e garantire un’adeguata presa in carico – riporta testualmente l’articolo online. A fronte di un bacino di utenza molto vasto, la Neuropsichiatria Infantile della ASL Lanciano-Vasto-Chieti può contare su soli 27 operatori, un numero nettamente inferiore rispetto alla ASL di Pescara, che con un’utenza più ridotta dispone di 40 operatori – Questa disparità è inaccettabile e dimostra l’urgenza di un intervento strutturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” “Chiedo quindi al dott. Palmieri di fornire risposte chiare e immediate su come intenda affrontare questa situazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non è tollerabile che i bambini e le loro famiglie debbano continuare a subire ritardi, disagi e soluzioni inefficaci – precisa il comunicato. La ASL deve garantire cure tempestive e vicine al domicilio dei pazienti, nel rispetto delle sentenze giudiziarie e del diritto fondamentale alla salute – Mi aspetto che la nuova direzione prenda atto della gravità della situazione e agisca con urgenza” (com/red)

