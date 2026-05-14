Emiciclo. Bandiera Blu, D’Incecco: Abruzzo ancora protagonista, riconosciuto impegno su ambiente e sostenibilità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:14 maggio 2026 – 15:19- “L’Abruzzo conferma le 16 Bandiere Blu, un risultato che testimonia ancora una volta l’attenzione verso i temi della sostenibilità, della qualità ambientale e della valorizzazione delle nostre coste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La bandiera blu non viene assegnata, infatti, soltanto per la qualità delle acque marine, ma premia il rispetto di rigorosi criteri legati all’ambiente, ai servizi offerti, alla gestione del territorio da parte delle Amministrazioni comunali”. A sottolinearlo, Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e Capogruppo in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. “Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo per le località abruzzesi premiate: Pescara, Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Francavilla al Mare, Ortona, Fossacesia, Torino di Sangro, Vasto, San Salvo, Scanno e Villalago – riporta testualmente l’articolo online. Un risultato – aggiunge – che assume un significato particolare per la città di Pescara, premiata per il sesto anno consecutivo – riporta testualmente l’articolo online. Dal 2019 è stato intrapreso un percorso orientato allo sviluppo sostenibile con l’obiettivo di coniugare turismo, tutela ambientale e qualità della vita – E i risultati ottenuti dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta – si apprende dal portale web ufficiale. Negli anni si è costruita una sinergia efficace tra istituzioni e operatori del settore – si apprende dalla nota stampa. Investimenti mirati, politiche di valorizzazione delle risorse naturali e una gestione amministrativa coerente hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo obiettivo – aggiunge testualmente l’articolo online. È la dimostrazione che una visione chiara, accompagnata da un lavoro di squadra, porta risultati concreti – precisa il comunicato. Un plauso va all’amministrazione, guidata dal sindaco Carlo Masci, all’impegno della Lega in Consiglio comunale e all’architetto Ester Zazzero, responsabile del progetto per tutto il lavoro svolto”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it