Emiciclo. Bandiere blu, Verrecchia: entroterra abruzzese modello di equilibrio ed equità ambientale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La riconferma delle Bandiere Blu in Abruzzo e l’ingresso di una nuova località sono motivo di grande orgoglio per la nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questi riconoscimenti premiano non solo le coste ma anche il nostro straordinario entroterra, con Villalago e Scanno che dimostrano ancora una volta come sia possibile coniugare sviluppo turistico e sostenibilità ambientale”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, esprime soddisfazione per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti dall’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il fatto che i nostri laghi siano premiati per la qualità delle acque è un’ulteriore dimostrazione della capacità del territorio di mantenere un equilibrio ecosostenibile – si apprende dalla nota stampa. Villalago e Scanno, con i loro scenari mozzafiato e la gestione attenta delle risorse naturali, rappresentano una punta di diamante della nostra offerta turistica – si apprende dal portale web ufficiale. Questi riconoscimenti non arrivano per caso ma sono il frutto di un impegno quotidiano e strategico nel migliorare la qualità ambientale e turistica dei nostri territori – Continueremo a valorizzare il nostro entroterra, facendone sempre più un modello di eccellenza e sostenibilità”, conclude Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it