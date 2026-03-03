Emiciclo. Biblioteca regionale di Lanciano, interpellanza Paolucci e Monaco

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:03 marzo 2026 – 11:45- A un anno dalla manifestazione davanti alla struttura dell’Agenzia di Promozione Culturale di Lanciano, sede di biblioteca regionale, con esponenti della cultura, delle associazioni e degli studenti contro il declassamento amministrativi del centro di Lanciano, voluto dalla Giunta Marsilio, è stata protocollata una Interpellanza regionale a firma congiunta dei consiglieri regionali Silvio Paolucci ed Alessio Monaco – L’iniziativa consiliare segue di pochi giorni il sopralluogo in struttura dei consiglieri comunali Leo Marongiu e Rita Aruffo che hanno incontrato il personale, la responsabile di Vasto/Lanciano Tania Del Signore e salutato gli iscritti dell’Università della Terza Età che stavano svolgendo attività. “Avevamo ragione nel denunciare che il declassamento amministrativo e la perdita dell’autonomia della struttura di Lanciano sarebbe stato l’inizio di un lento oblio – commentano i consiglieri regionali Paolucci e Monaco – . Con questa Interpellanza vogliamo accendere di nuovo o riflettori sul centro, nell’auspicio che i problemi più urgenti di ordinaria amministrazione e pulizia vengano risolti – aggiunge la nota pubblicata. Lo scorso anno, inoltre, venne promesso un impegno aggiuntivo della Regione sul personale che è stato totalmente disatteso – riporta testualmente l’articolo online. La Biblioteca regionale di Lanciano deve essere tutelata e rilanciata, perché rappresenta un presidio culturale fondamentale per un comprensorio di 47 comuni e oltre 100.000 cittadini – precisa la nota online. Non si tratta solo di un luogo di consultazione libraria, ma di uno spazio vivo che ospita anche la mediateca regionale e attività formative, tra cui quelle dell’Università della Terza Età. Una struttura, quindi, che svolge una funzione sociale e culturale strategica per tutto il territorio”. (com/red)

