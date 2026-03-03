- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaEmiciclo. Biblioteca regionale di Lanciano, interpellanza Paolucci e Monaco
Politica

Emiciclo. Biblioteca regionale di Lanciano, interpellanza Paolucci e Monaco

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:03 marzo 2026 – 11:45-  A un anno dalla manifestazione davanti alla struttura dell’Agenzia di Promozione Culturale di Lanciano, sede di biblioteca regionale, con esponenti della cultura, delle associazioni e degli studenti contro il declassamento amministrativi del centro di Lanciano, voluto dalla Giunta Marsilio, è stata protocollata una Interpellanza regionale a firma congiunta dei consiglieri regionali Silvio Paolucci ed Alessio Monaco – L’iniziativa consiliare segue di pochi giorni il sopralluogo in struttura dei consiglieri comunali Leo Marongiu e Rita Aruffo che hanno incontrato il personale, la responsabile di Vasto/Lanciano Tania Del Signore e salutato gli iscritti dell’Università della Terza Età che stavano svolgendo attività. “Avevamo ragione nel denunciare che il declassamento amministrativo e la perdita dell’autonomia della struttura di Lanciano sarebbe stato l’inizio di un lento oblio – commentano i consiglieri regionali Paolucci e Monaco – . Con questa Interpellanza vogliamo accendere di nuovo o riflettori sul centro, nell’auspicio che i problemi più urgenti di ordinaria amministrazione e pulizia vengano risolti – aggiunge la nota pubblicata. Lo scorso anno, inoltre, venne promesso un impegno aggiuntivo della Regione sul personale che è stato totalmente disatteso – riporta testualmente l’articolo online. La Biblioteca regionale di Lanciano deve essere tutelata e rilanciata, perché rappresenta un presidio culturale fondamentale per un comprensorio di 47 comuni e oltre 100.000 cittadini – precisa la nota online. Non si tratta solo di un luogo di consultazione libraria, ma di uno spazio vivo che ospita anche la mediateca regionale e attività formative, tra cui quelle dell’Università della Terza Età. Una struttura, quindi, che svolge una funzione sociale e culturale strategica per tutto il territorio”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it