Emiciclo. Biblioteca Vasto, sala studio chiusa da mesi per climatizzatore guasto. Taglieri: “È questo il modello di efficienza di Quaglieri?”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 luglio 2026 – 14:41– “Da mesi la sala studio della biblioteca comunale di Vasto è inutilizzabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La biblioteca continua ad aprire regolarmente al pubblico, ma gli studenti non possono accedere agli spazi destinati allo studio perché un climatizzatore guasto, in piena estate, rende impossibile permanere nei locali a causa delle temperature elevate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La cosa ancora più sconcertante è che, da quanto appreso, per ripristinare il servizio sarebbe sufficiente sostituire uno split per una spesa di circa mille euro – riporta testualmente l’articolo online. Mille euro – recita il testo pubblicato online. Una cifra irrisoria se confrontata con le risorse che troppo spesso vengono destinate a iniziative di ben altra utilità per i cittadini – precisa il comunicato. Eppure, nonostante le ripetute segnalazioni, il problema continua a rimanere irrisolto – recita il testo pubblicato online. Fa sorridere, ma soprattutto amareggia, che proprio l’assessore regionale al Bilancio e al Patrimonio, Mario Quaglieri, negli stessi giorni continui a rivendicare pubblicamente conti in ordine, avanzi di amministrazione e presunti “tesoretti”. È certamente più facile raccontare di aver sistemato i bilanci quando, nel frattempo, i servizi vengono ridotti o resi inutilizzabili – precisa la nota online. Una sala studio chiusa non è un dettaglio – Significa impedire a decine di studenti universitari, maturandi e giovani che non dispongono di spazi adeguati nelle proprie abitazioni di studiare in un luogo pubblico, climatizzato e pensato proprio per garantire il diritto allo studio – recita il testo pubblicato online. Il patrimonio pubblico non si tutela soltanto con gli annunci o con i comunicati stampa – Si tutela effettuando la manutenzione ordinaria, intervenendo tempestivamente sui guasti e garantendo che le strutture siano realmente fruibili dai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. È difficile comprendere come una Regione che parla di equilibrio finanziario e disponibilità economiche non riesca a trovare mille euro per restituire ai giovani di Vasto un servizio essenziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le priorità della politica si misurano proprio da queste scelte – si apprende dalla nota stampa. Se non si riesce a riparare un climatizzatore che consente di riaprire una sala studio, allora forse il problema non sono le risorse, ma l’attenzione riservata ai servizi pubblici e ai bisogni reali delle nuove generazioni – L’assessore Quaglieri dimostri con i fatti ciò che racconta nelle conferenze stampa: faccia ripristinare immediatamente l’impianto di climatizzazione e restituisca agli studenti un luogo che appartiene alla comunità. Perché i bilanci possono anche tornare, ma se i servizi restano chiusi, a perdere sono sempre i cittadini” così, in una nota, Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it