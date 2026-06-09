Emiciclo. Biblioteche Aperte, in Commissione i Rettori delle Università abruzzesi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:09 giugno 2026 – 12:39- La Commissione consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, ha discusso oggi il progetto di legge, di iniziativa delle consigliere Marianna Scoccia (Noi Moderati) e Carla Mannetti (Lega), “Disposizioni a sostegno del progetto Biblioteche aperte – Rete regionale dei tirocini formativi”. Nel corso dei lavori sono stati ascoltati i Rettori dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e di Teramo, Liborio Stuppia e Christian Corsi; la direttrice generale dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo, Renata Durante; la presidente Adsu L’Aquila, Marica Schiavone ed Isabella Gualtieri, presidente Adsu Cheti-Pescara – viene evidenziato sul sito web. Le rappresentanze sindacali dell’Ugl, Unione generale del lavoro, hanno poi richiesto chiarimenti sull’elisoccorso 118 regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul punto sono intervenuti l’assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, il segretario Ugl Salute Abruzzo, Stefano Matteucci e Guglielmo Addante, segretario Ugl Salute Pescara – Infine, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri, ha illustrato la sua risoluzione su “Standardizzazione e digitalizzazione dei criteri di valutazione dei concorsi per la dirigenza sanitaria regionale – misure per garantire uniformità, trasparenza e riduzione del contenzioso”. La discussione è stata rinviata per approfondimenti che l’assessorato porterà avanti con i tecnici del Dipartimento Salute – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it