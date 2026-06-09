Emiciclo. Biblioteche aperte, Scoccia e Mannetti: lavoro di squadra per il futuro dei giovani

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:09 giugno 2026 – 12:43- Unire la valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese alla creazione di concrete opportunità professionali per le giovani generazioni – aggiunge la nota pubblicata. È questo il cuore del progetto di legge 95/2025 “Disposizioni a sostegno del progetto Biblioteche Aperte – Rete regionale dei tirocini formativi”, al centro della seduta della quinta commissione consiliare del consiglio regionale svoltasi questa mattina a Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila per una serie di importanti audizioni – aggiunge la nota pubblicata. Al termine dei lavori, le consigliere regionali prime firmatarie del provvedimento, Marianna Scoccia (Noi Moderati) e Carla Mannetti (Lega), hanno espresso grande soddisfazione per la forte sinergia emersa con il mondo accademico – riporta testualmente l’articolo online. “Questa mattina abbiamo audito in commissione i presidenti delle Adsu e i magnifici rettori proprio riguardo al progetto di legge “Biblioteche Aperte” che, insieme alla collega Carla Mannetti, abbiamo presentato da qualche tempo – riporta testualmente l’articolo online. Siamo in dirittura d’arrivo per un progetto di legge importante, fondamentale, soprattutto per le nostre biblioteche che rappresentano un patrimonio incredibile che molto spesso è stato abbandonato – dichiara la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia – Con questo progetto di legge noi andiamo proprio a potenziare e a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle nostre biblioteche abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Come? Attraverso i tirocini formativi”.Un’apertura e una sinergia totale con le Università regionali, come spiegato nel dettaglio dalla consigliera Carla Mannetti: “Durante l’audizione sono state accolte le proposte che ci hanno presentato i magnifici rettori e i direttori delle Adsu. In particolare, i tirocini saranno allargati a tutti i laureati delle tre università abruzzesi e sarà adottato il modello già sperimentato dalle università delle 150 ore”.”Un lavoro di squadra per supportare il futuro lavorativo dei nostri giovani”, conclude Marianna Scoccia, evidenziando come l’intesa raggiunta oggi rappresenti una pietra miliare per l’intero Abruzzo, capace di rimettere al centro i luoghi della cultura trasformandoli in trampolini di lancio per il futuro occupazionale degli studenti – precisa il comunicato. L’iter del provvedimento proseguirà speditamente nelle prossime settimane per arrivare al definitivo via libera in Aula – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it