Emiciclo. Biblioteche e tirocini universitari, proposta di legge Scoccia-Mannetti per rafforzare i servizi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 febbraio 2026 – 17:24– “Comincia l’iter legislativo in quinta commissione consiliare per il progetto di legge ‘Biblioteche Aperte – Rete regionale dei tirocini formativi’, d’iniziativa della vicepresidente del Consiglio, Marianna Scoccia e della consigliera Carla Mannetti (Lega). Nel corso della seduta odierna, la commissione ha stabilito di avviare una fase di approfondimento: entro il mese di marzo dovranno essere presentate le indicazioni sui soggetti da invitare alle audizioni, passaggio necessario prima del via libera definitivo al testo”, informa una nota – “Siamo soddisfatte dell’attenzione riservata a questo provvedimento, che riteniamo strategico per il futuro dei nostri giovani e del nostro patrimonio librario,” dichiarano – riporta testualmente l’articolo online. “Il progetto mira a trasformare le biblioteche regionali in centri vivi di aggregazione e studio – Attraverso i tirocini formativi, non solo offriamo agli studenti universitari un’importante opportunità di crescita professionale coerente con i loro studi, ma garantiamo ai cittadini servizi migliori, con la possibilità di estendere gli orari di apertura anche nei pomeriggi e nei giorni non lavorativi”. “La proposta normativa punta a creare una sinergia strutturata tra il sistema bibliotecario regionale e il mondo accademico – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa è rivolta specificamente agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale o magistrale presso le Università aventi sede nel territorio regionale, ovvero l’Università degli Studi dell’Aquila, l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e l’Università degli Studi di Teramo – Gli studenti dovranno appartenere ad aree disciplinari coerenti con le attività bibliotecarie e culturali – Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di tirocinio formativo curriculare che avranno una durata complessiva compresa tra un minimo di 150 e un massimo di 300 ore – si apprende dalla nota stampa. Tali percorsi non comporteranno in alcun caso la costituzione di un rapporto di lavoro con la Regione – I tirocinanti saranno attivamente coinvolti in mansioni di accoglienza e assistenza agli utenti, nel supporto tecnico alla gestione del patrimonio librario e documentale, nonché nella collaborazione diretta all’organizzazione di eventi culturali e manifestazioni promosse dalle strutture – recita la nota online sul portale web ufficiale. La finalità primaria è quella di rafforzare i servizi offerti dalle biblioteche regionali, con particolare attenzione alle realtà territoriali più fragili o che presentano una minore dotazione di personale – si apprende dalla nota stampa. Parallelamente, si intende valorizzare il patrimonio documentale regionale avvicinando i giovani alla conoscenza e alla tutela dei beni culturali abruzzesi – precisa la nota online. In Commissione è emersa la necessità di procedere con una serie di audizioni tecniche per perfezionare il testo” proseguono – recita il testo pubblicato online. “Le audizioni che si terranno dopo le indicazioni di marzo ci permetteranno di ascoltare le esigenze degli atenei e degli enti locali, garantendo alla legge la massima efficacia operativa,” concludono le consigliere – (com/red)

