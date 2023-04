Emiciclo. Biblioteche, Verrecchia:ok a risoluzione per wi-fi

- Advertisement -

(ACRA) – “E’ stata approvata, all’unanimità, nella seduta odierna della Commissione Sanità del Consiglio regionale, la risoluzione che impegna il presidente della Regione ed il governo regionale a far installare le reti wi-fi per l’utilizzo dei servizi internet all’interno delle biblioteche regionali – aggiunge la nota pubblicata. Un atto che ho ritenuto opportuno, considerata la valenza che oggi le biblioteche hanno ricoprendo il ruolo di vere e proprie fabbriche della cultura, di laboratori e di spazi aperti in cui incoraggiare gli interscambi culturali e personali”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, proponente l’iniziativa – viene evidenziato sul sito web. “Ritengo – commenta il Consigliere – che la misura vada a sostegno dell’esigenza di formazione permanente e d’informazione costante e diffusa di tutta la collettività ed è, dunque, necessario garantire le più ampie opportunità di accesso alle conoscenze culturali, tecniche e scientifiche – si apprende dalla nota stampa. Il miglioramento della fruibilità delle biblioteche – precisa – è legato al potenziamento dei servizi offerti anche sul piano dell’informazione elettronica e multimediale, per il massimo soddisfacimento delle esigenze informative, educative, culturali e di comunicazione dei cittadini”, conclude Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. Di seguito, l’elenco delle biblioteche regionali interessate dal suddetto provvedimento: Biblioteca “Ignazio Silone” -Avezzano (AQ); Biblioteca “Salvatore Tommasi” – L’Aquila; Biblioteca “Giuseppe Capograssi” – Sulmona (AQ); Biblioteca “Mario Arpea” – Rocca di Mezzo (AQ); Biblioteca Regionale – Castel di Sangro (AQ); Biblioteca “Melchiorre Delfico” – Teramo; Biblioteca di Atri – Atri (TE); Biblioteca dell’Agenzia per la promozione culturale – Giulianova (TE); Biblioteca dell’Agenzia per la promozione culturale – Nereto (TE); Biblioteca “Francesco Di Giampaolo” – Pescara; Biblioteca “Gabriele D’annunzio” – Pescara; Biblioteca dell’Agenzia per la Promozione Culturale della Regione Abruzzo – Penne (PE); Biblioteca dell’Agenzia per la promozione culturale – Torre de’ Passeri (PE); Biblioteca “Angelo Camillo De Meis” – Chieti; Biblioteca “Pasquale Salvucci” – Lanciano (CH); Biblioteca dell’Agenzia per la promozione culturale – Vasto (CH). (com/red)

