Emiciclo. Bilancio, in Prima Commissione gli assessori D’Annuntiis, Magnacca, Imprudente e D’Amario

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Sono proseguite questa mattina, in Prima Commissione, le audizioni degli assessori regionali per l’esame del Bilancio di previsione 2025-2027. I lavori sono stati moderati dal presidente Vincenzo D’Incecco – recita il testo pubblicato online. Il primo a intervenire, anche per rispondere alle richieste dei chiarimenti dei Commissari, è stato l’assessore con delega a Trasporti pubblici locali, Mobilità, Lavori pubblici, Infrastrutture e Difesa del suolo, Umberto D’Annuntiis accompagnato dal direttore del Dipartimento Giancarlo Misantoni. D’Annuntiis ha focalizzato il suo contributo ponendo l’accento sulle risorse a disposizione, relative in particolare ai fondi FSC e FESR, e che dovranno essere messe a terra – si apprende dal portale web ufficiale. L’obiettivo principale è velocizzare le procedure, impegnando e spendendo i finanziamenti nel minor tempo possibile – Tra le linee di intervento principali ci sono 74 milioni di euro a disposizione per la difesa della costa, 57 milioni per le ferrovie, 60 milioni per la viabilità provinciale, 100 milioni per i porti e 46 milioni per il TPL.A seguire sono stati ascoltati l’assessore Tiziana Magnacca e il direttore regionale Germano De Sanctis. Si è parlato dei fondi comunitari che verranno utilizzati in particolare per il sostegno alle assunzioni e formazione oltre ai finanziamenti per il sostegno al tessuto economico e nello specifico per le piccole e medie imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Fondi regionali saranno invece diretti all’artigianato, per le attività di internazionalizzazione e a Fira per il microcredito – riporta testualmente l’articolo online. Un ampio focus è stato, inoltre, dedicato alle principali vertenze lavorative che coinvolgono le aziende private che operano sul territorio regionale, dall’automotive all’industria legata alla ricerca scientifica – Ha chiuso le audizioni del mattino, l’assessore con deleghe ad “Agricoltura, Caccia e pesca, Parchi e riserve naturali, Sistema idrico e Ambiente”, Emanuele Imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sua disamina si è concentrata soprattutto sulla disponibilità e l’utilizzo dei Fondi europei dedicati al settore agricolo e ambientale – “Intercettiamo circa 200 milioni di euro – ha assicurato l’Assessore – con una spesa già assicurata di 40 milioni – aggiunge la nota pubblicata. Non perderemo un euro dei fondi PSR dello scorso anno”. Qualche difficoltà è stata segnalata nella chiusura della gestione dei finanziamenti europei da parte delle aziende del settore agricolo; secondo i dati snocciolati da Imprudente sono state chieste proroghe per circa 12 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. I Commissari, infine, hanno, richiesto approfondimenti sui temi energetici, della caccia e della pesca – Alla ripresa dei lavori, gli interventi dei rappresentanti della Giunta si sono conclusi con l’audizione del sottosegretario, con delega al Turismo, Daniele D’Amario – riporta testualmente l’articolo online. In attesa di poter utilizzare i fondi Fesr l’impegno è dedicato alla promozione e i dati, ha sottolineato D’Amario, sono incoraggianti anche per quest’anno con un tendenziale +4% delle presenze in Abruzzo – Il mare resta il core business per la nostra regione ma cresce in modo convincente il turismo nelle aree interne – si apprende dalla nota stampa. Nei primi giorni del 2025 sarà pubblicato un bando, per un importo complessivo di oltre 9 milioni di euro, rivolto alle piccole e medie imprese che operano nel turismo esperienziale che rappresenta uno dei segmenti su cui si punta per lo sviluppo futuro dell’intero settore – si apprende dalla nota stampa.

