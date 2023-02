Emiciclo. Bilancio, Pettinari: pronto a interessare Autorità

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Apprendo dagli organi di stampa una denuncia pubblica di un parlamentare abruzzese in riferimento ad alcuni fondi che sarebbero stati stanziati nel bilancio di Regione Abruzzo a favore di una non meglio specificata associazione – lista elettorale . E’ mio dovere, nell’esercizio delle mie prerogative e funzioni di sindacato ispettivo chiedere immediatamente conto a Regione Abruzzo di tale situazione che, se fosse confermata, rappresenterebbe un atto molto grave . Chiedo altresì al governo regionale di riferire in aula nella prossima seduta del Consiglio regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Se ci si trovasse davanti ad una irregolarità conclamata potrebbe essere impugnata la legge stessa di bilancio di Regione Abruzzo con tutte le conseguenze del caso . Vale a dire che i tanti Enti e Comuni meritevoli dei contributi regionali rimarrebbero senza fondi . Invito quindi a verificare tali contributi in tempi brevissimi e provvedere in caso di irregolarità ad approvare un emendamento correttivo che cancelli i finanziamenti oggetto della denuncia – si legge sul sito web ufficiale. Un bilancio che ho votato convintamente contro, pubblicato con un mese di ritardo a causa di molti errori ed oggi attenzionato per operazioni a dir poco discutibili che denota una cattiva gestione della cosa pubblica – viene evidenziato sul sito web. Sono pronto ad interessare le Autorità preposte laddove non venisse fatta immediata chiarezza a tutela del bene pubblico e della regolarità delle contribuzioni”. E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari – (com/red)

