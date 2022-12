Emiciclo. Bilancio, Taglieri: Giunta assente non da risposte

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La I Commissione Bilancio di Regione Abruzzo continua a essere un teatrino dell’assurdo – E’ inaccettabile chiedere all’opposizione di lavorare sul bilancio quando è la stessa maggioranza a disertare le sedute e a gestirle nel peggiore dei modi – precisa il comunicato. Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, infatti, pretendono di iniziare una sessione di lavori senza nessuno della Giunta presente in aula – E men che meno l’Assessore al Bilancio Guido Liris, evidentemente troppo impegnato a Roma per partecipare ai lavori in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. La verità è che quello che ci hanno propinato è un bilancio inadeguato e che non ha minimamente attenzionato le reali esigenze dei cittadini – precisa la nota online. Un fatto gravissimo in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo in questi mesi di crisi energetica ed economica” Ad affermarlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri che continua “Non è stato possibile ascoltare tutti gli esponenti della società civile previsti in calendario per oggi, poiché le convocazioni sono arrivate in ritardo anche a loro – Così viene meno la possibilità di confronto sulle istanze territoriali che, al contrario, dovrebbero essere l’anima di questa sessione di lavori – aggiunge la nota pubblicata. Ma che questa Giunta di centrodestra sia completamente lontana dalle reali esigenze del territorio è palese da tempo – recita il testo pubblicato online. Non a caso i numeri ci parlano di 56mila abruzzesi che hanno scelto di andare via a causa della mancanza di prospettive per il futuro e del 30% che non riesce ad arrivare a fine mese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa, purtroppo, è la fotografia di una regione massacrata dal centrodestra – si apprende dal portale web ufficiale. Lavori caratterizzati da ritardi e pressapochismo a causa di un bilancio presentato, con colpevole ritardo, da una classe politica dirigente che boriosamente si autocelebra esclusivamente sulla base delle parole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Esattamente come sta avvenendo per l’approvazione del bilancio a livello nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Appare sempre più evidente – incalza Taglieri – che questi signori, in ogni ordine e grado istituzionale, non sono assolutamente “pronti” a governare un bel niente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Noi continueremo a chiedere sostegni concreti per famiglie e imprese, perché in questo momento è ciò di cui ha bisogno l’Abruzzo” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it