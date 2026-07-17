Emiciclo. Bilancio, Verrecchia: “Corte dei Conti certifica buon governo, fatti smentiscono polemiche”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:17 luglio 2026 – 09:27– “La parifica senza rilievi del rendiconto 2025 della Regione Abruzzo da parte della Corte dei Conti è una conferma inequivocabile della bontà del lavoro svolto dall’amministrazione regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di una certificazione autorevole che attesta una gestione finanziaria improntata a rigore, responsabilità e trasparenza – si legge sul sito web ufficiale. ” Lo afferma Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Quando il centrodestra ha assunto la guida della Regione nel 2019, ha ereditato una situazione finanziaria complessa – Attraverso un percorso serio e coerente è stato possibile risanare i conti, azzerando un disavanzo di centinaia di milioni di euro e conseguendo oggi un saldo positivo – riporta testualmente l’articolo online. Sono risultati concreti che rafforzano la credibilità dell’Abruzzo e consentono di programmare con maggiore serenità investimenti e servizi per cittadini e imprese – si apprende dalla nota stampa. Per troppo tempo – aggiunge – abbiamo assistito a critiche e ricostruzioni strumentali da parte delle opposizioni, che hanno tentato di dipingere una realtà diversa da quella effettiva – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi, però, a parlare non sono le opinioni, ma un giudizio espresso da un organismo terzo e indipendente come la Corte dei Conti, che certifica la correttezza della gestione economico-finanziaria della Regione”. “Chi ha scelto la propaganda dovrà prendere atto della realtà dei fatti – precisa la nota online. Noi continueremo a privilegiare il lavoro quotidiano, la serietà amministrativa e la responsabilità istituzionale, perché sono questi gli strumenti che consentono di costruire un Abruzzo più solido, competitivo e capace di affrontare le sfide del futuro – recita il testo pubblicato online. I cittadini chiedono risultati, non polemiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E i risultati ottenuti dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta”, conclude Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it