Emiciclo. Bilancio,Montepara chiarisce su svolgimento lavori

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– In merito ai lavori della Commissione Bilancio il presidente Fabrizio Montepara dichiarato quanto segue: “Prendo atto delle dichiarazioni a mezzo stampa dei colleghi di opposizione rispetto alle cui esternazioni però è mio dovere intervenire per ristabilire la realtà dei fatti – aggiunge la nota pubblicata. In riferimento ai lavori della Commissione che presiedo, in programma per la giornata odierna come da calendario dei lavori della sessione di bilancio, adottato dalla Conferenza dei capigruppo integrata dai Presidenti delle Commissioni Consiliari e dai Componenti l’Ufficio di Presidenza, la Conferenza stessa ha stabilito come l’approvazione del calendario valesse anche come convocazione delle sedute delle Commissioni e del Consiglio e che solo in caso di una variazione dell’orario, sarebbe stata inviata un’ulteriore nota – Ho ritenuto, comunque, inviare a mezzo mail istituzionale, come fatto in altre circostanze e per mero promemoria, la convocazione per la seduta della Commissione di questa mattina – Questo è confermato dalla presenza, all’apertura dei lavori, dei Consiglieri di maggioranza e di opposizione – Nonostante le faziose contestazioni delle opposizioni riguardo le modalità di convocazione, per mero spirito di collaborazione, vista l’importanza dei documenti all’ordine del giorno, abbiamo convenuto di rinviare la discussione dei punti all’ordine del giorno nel corso della prossima seduta della Commissione Bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre, domani mattina si riunirà nuovamente la Conferenza dei Capigruppo integrata per aggiornare il calendario dei lavori – precisa la nota online. Mi chiedo, però, per quale motivo venga strumentalizzata una questione rigorosamente tecnica trasformandola in un motivo di attacco politico per mettere in cattiva luce l’operato del sottoscritto e degli Uffici – precisa la nota online. Se l’opposizione cercava una ragione per sferrare un’offensiva nei confronti dell’assessore Liris e la maggioranza di governo, lo poteva fare lasciando fuori dalla contesa i lavori della Commissione Bilancio che mi onoro di presiedere con correttezza e buon senso”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it