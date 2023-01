Emiciclo. Bilancio,Sospiri: tempi in linea con ultimi 6 anni

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila, 30 gennaio – “Non si comprende come mai alcuni consiglieri regionali di opposizione, da ultimo Pettinari, che da anni siedono sugli scranni del Consiglio regionale, si fingano sorpresi per i presunti ritardi di pubblicazione della legge di bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. La tempistica è in linea con quella degli ultimi sei anni – precisa la nota online. Nessuna novità, ne inadempienza”. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, risponde alle critiche degli ultimi giorni con l’intento di stabilire un percorso di verità istituzionale su quanto sta accadendo – riporta testualmente l’articolo online. “Con l’aggiustamento tecnico che sarà presentato domani in Assemblea legislativa, gli uffici regionali saranno in grado di portare la legge in pubblicazione mercoledì o al massimo venerdì. Nel 2018 siamo arrivati al 5 febbraio e non mi pare si levò alcuna alzata di scudi – precisa il comunicato. Cautela e buon senso dovrebbero guidare l’azione politica dei colleghi di opposizione, evitando di farsi smentire facilmente da memorie amministrative formalizzate negli anni”.

