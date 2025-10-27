Emiciclo. Binaria, Campitelli: Aggiudicata la gara, a breve inizieranno i lavori

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Durante la presentazione del PFTE, a marzo, eravamo stati chiari: questo progetto doveva trovare la sua espressione nel più breve tempo possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La scorsa settimana è stata aggiudicata la gara alla ditta CO.GE.PRI. S.R.L. Questa nuova infrastruttura, che ha già ricevuto primi feedback positivi, collegherà San Vito Chietino a Castel Frentano in modo sostenibile, riqualificando un tracciato oggi degradato – riporta testualmente l’articolo online. Se saranno rispettate le indicazioni del bando, tra un anno l’opera sarà fruibile da tutti – Sono certo che questo nuovo modello di mobilità sostenibile contribuirà a dare impulso allo sviluppo del territorio”. Così Nicola Campitelli, consigliere regionale di FdI, delegato all’Urbanistica, Territorio e Paesaggio, annuncia l’avvio dei lavori del progetto ‘Binaria’, un’iniziativa che unisce il riuso di spazi storici – come l’edicola e le ex stazioni ferroviarie – con una visione di mobilità dolce e integrata – viene evidenziato sul sito web. “Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà la Costa dei Trabocchi con le aree interne – spiega – valorizzando il patrimonio ambientale e architettonico abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. ‘Binaria’ rappresenta un esempio concreto di architettura ambientale integrata, capace di ridurre le emissioni di CO₂, promuovere il turismo sostenibile e favorire nuove occasioni di socialità e sviluppo locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questo intervento – conclude Campitelli – non realizziamo soltanto un’infrastruttura ma costruiamo un modello di rigenerazione territoriale che coniuga ambiente, economia e comunità, restituendo valore e identità ai nostri luoghi”. (com/red)

