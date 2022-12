Emiciclo. Biodigestore:Blasioli replica a sindaco Perazzetti

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Abbiamo appreso dagli organi di stampa la replica del sindaco Matteo Perazzetti circa il mancato ricorso ai fondi PNRR per la realizzazione del biodigestore a Piano di Sacco – aggiunge testualmente l’articolo online. Come evidenziato da noi venerdì in conferenza stampa, le graduatorie dimostrano che i Comuni avevano facoltà di partecipare in forma associativa, anche senza l’individuazione di un capofila, aspetto che evidentemente non deve essere ancora chiaro al Comune di Pescara, che continua a sostenere il contrario”. Scrive il consigliere regionale PD, Antonio Blasioli – aggiunge la nota pubblicata. “Diversamente da quanto asserito in precedenza, ovvero che non fosse possibile partecipare al bando in quanto il Ministero per la Transizione ecologica prevedeva il finanziamento di un solo progetto per regione ed occorreva un ‘livello di progettazione molto elevato’, Perazzetti cambia versione e smentisce se stesso, sostenendo che non c’erano i tempi necessari per realizzare financo un preliminare studio di fattibilità. Giustificazione che non trova riscontro, poiché con un piccolo sforzo si sarebbe potuto tranquillamente ottemperare alla documentazione richiesta, e conferma come alla base della mancata partecipazione vi sia una chiara scelta politica – viene evidenziato sul sito web. Ricordo al sindaco – sottolinea il consigliere comunale Catia Ciavatella – come lo scorso 3 maggio, ai primi rumors sulla localizzazione dell’impianto a Piano di Sacco, lui si fosse affrettato a smentire la notizia sui social, quando invece il terreno in cui sarebbe dovuto sorgere il biodigestore era stato già aggiudicato da Ambiente Spa – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi invece vorrebbe lasciar credere ai cittadini che aveva il pieno controllo della vicenda amministrativa – viene evidenziato sul sito web. Oltretutto non è affatto vero che il progetto abbia riscosso solo opinioni favorevoli – Come gruppo consiliare Insieme per Città Sant’Angelo abbiamo sempre contestato non solo il mancato utilizzo dei fondi del Pnrr ma anche il metodo con cui si è giunti a localizzare l’impianto a Piano di Sacco, zona che avrebbe dovuto essere salvaguardata da nuovi impianti, come lo stesso Perazzetti ha sostenuto a lungo – recita il testo pubblicato online. Riteniamo infatti che sia stato proprio questo uno dei motivi della mancata partecipazione al bando Pnrr, ovvero l’inopportunità di ergersi a promotori di un progetto previsto in una località di cui si erano erti a paladini – precisa la nota online. Insomma, meglio passare per quelli che la decisione l’avevano subita e attendere gli eventi. Contrariamente a quanto dice Perazzetti però, l’occasione è stata persa, poiché l’impianto avrebbe potuto essere costruito con risorse a fondo perduto, mentre invece si è optato per un prestito Bei che andrà restituito – recita il testo pubblicato online. Una vera disfatta per Città Sant’Angelo che probabilmente si ritroverà un impianto di quelle dimensioni, gestito da privati, con tutti gli svantaggi che ne derivano”. “Inoltre, la previsione di altri tre biodigestori in Abruzzo, dove in aggiunta sono presenti altri impianti di trattamento della Forsu, non escludiamo che possa interferire col progetto Piano di Sacco, e come minimo immaginiamo possa essere oggetto di approfondimento in sede di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti da parte della Regione, che, è opportuno ricordare al Sindaco, è l’ente che se ne occupa – viene evidenziato sul sito web. Occorre però soprattutto analizzare la questione sotto l’aspetto della convenienza e concorrenza economica: con un’offerta così alta di impianti si prospetta la possibilità di conferire la Forsu a prezzi più bassi di quelli attuali, senza contrarre debiti con la Bei e pagare un canone al concessionario – riporta testualmente l’articolo online. Per questo, per rendere realmente sostenibile l’operazione dal punto di vista economico sarebbero stati cruciali i fondi Pnrr, sui quali, per mesi, sono state accampate scuse e motivazioni risibili che nascondevano incapacità, errori e mancanza di coraggio”, conclude Blasioli – precisa il comunicato. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it