Emiciclo. Biondi e Vanzina per il Festival Dannunziano

– Sarà il cantante Mario Biondi a infiammare domani, martedì 6 settembre, la carrellata dei grandi concerti all’interno della quarta edizione del Festival dannunziano ‘L’Imaginifico’, promosso dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Con Biondi, a caratterizzare la giornata saranno gli appuntamenti con il regista Enrico Vanzina, al quale verrà conferito anche il Premio d’Annunzio, con l’attrice Lucrezia Guidone, l’attore Giampiero Mancini e la soprano Chiara Tarquini – aggiunge la nota pubblicata. Nel dettaglio, domani, martedì 6 settembre, nella Sala Tosti alle ore 17.30 ci sarà la proiezione di un video su d’Annunzio a cura dell’Istituto Comprensivo 4 di Pescara – Alle ore 18, Sala Tosti all’Aurum, proiezione del filmato sulla ‘Casa Natale’ di Luisiana Ruggieri con Licio Di Biase, Direttore dell’Aurum. Alle ore 19.30 nel piazzale Michelucci dell’Aurum il primo degli appuntamenti clou della rassegna, ossia la Conversazione tra Enrico Vanzina e Giordano Bruno Guerri su Ennio Flaiano, evento legato al cinquantesimo dalla morte di Flaiano, in collaborazione con il Premio Flaiano, con Carla Tiboni, Presidente della Fondazione Flaiano, e con la partecipazione dell’attrice Lucrezia Guidone – Due gli appuntamenti previsti alle 21.30: il primo in programma in piazza della Rinascita, con il concerto gratuito di Mario Biondi; il piazzale Michelucci dell’Aurum ospiterà invece la ‘Suite Dannunziana’, concerto con il soprano Chiara Tarquini e l’attore Giampiero Mancini, al pianoforte il Maestro Raffaele Di Berto – Il programma degli eventi è disponibile sul sito dannunzioweek.it dove sarà anche possibile effettuare le prenotazioni per alcuni spettacoli gratuiti – (com/red)

