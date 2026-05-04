Emiciclo. Blasioli alla manifestazione contro la violenza sul personale sanitario.

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:04 maggio 2026 – 08:49- Il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli ha partecipato alla manifestazione “Passi di cura, passi di rispetto”, promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara, contro la violenza sugli operatori sanitari – aggiunge la nota pubblicata. “Un’iniziativa importante – si legge ina una nota di Blasioli – che richiama tutta la comunità a una riflessione profonda sul valore del lavoro di chi ogni giorno si prende cura della salute delle persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Secondo i dati contenuti nella relazione annuale dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza, nel 2025 in Abruzzo si sono registrati 199 episodi di aggressione, che hanno coinvolto circa 300 operatori sanitari – precisa il comunicato. Numeri che non possono essere ignorati dalle istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. Come opposizione in Consiglio regionale abbiamo fatto approvare una norma che punta a prevenire questi fenomeni e a rendere più sicuro il posto di lavoro per medici, infermieri e OSS. Ma c’è ancora molto da fare, per cui essere presenti i è davvero importante”. “Il personale sanitario – continua Blasioli – svolge un ruolo fondamentale per la nostra comunità e spesso lo fa in condizioni estremamente difficili – precisa il comunicato. Il pessimo stato del comparto sanitario regionale, provato da una cronica carenza di personale e dal sovraffollamento di reparti e pronto soccorso, rende il loro lavoro ancora più gravoso – riporta testualmente l’articolo online. In questo contesto l’esasperazione dei cittadini, colpiti da disservizi e inefficienze del sistema, troppo spesso finisce per riversarsi sul personale sanitario – aggiunge testualmente l’articolo online. Una dinamica inaccettabile, perché quegli operatori subiscono le stesse scelte politiche e organizzative che colpiscono l’intera collettività. Dall’opposizione siamo intervenuti con azioni concrete – Nel maggio 2025 è stata approvata all’unanimità una legge, a prima firma del collega Taglieri, per contrastare queste aggressioni – aggiunge la nota pubblicata. Intervenendo con una norma chiara e fattibile in un contesto in cui l’89% degli infermieri dichiara di aver subito violenze nel corso della propria attività professionale – si apprende dalla nota stampa. I dati del 2025 riportano, tra l’altro, che le aggressioni riguardano in particolare il personale femminile (il 70% del totale). Numeri che raccontano un disagio profondo e diffuso, e che evidenziano quanto il clima di lavoro nei luoghi di cura sia diventato sempre più difficile e pericoloso – Per contrastare questi episodi la legge dell’opposizione introduce formazione obbligatoria, sistemi di monitoraggio e misure di sicurezza nei pronto soccorso – È un passo avanti importante, ma non può e non deve essere considerato un punto di arrivo – Accanto al lavoro legislativo in Aula, credo sia fondamentale essere presenti anche fuori dalle istituzioni, con denunce puntuali, prese in carico di situazioni critiche e partecipazione attiva, anche a manifestazioni pubbliche come questa – si apprende dal portale web ufficiale. Tutto per riaffermare il principio che il rispetto di chi lavora non è un favore, ma un dovere civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ogni aggressione non è solo un atto contro un singolo operatore, ma una ferita inferta all’intero comparto e al rapporto di fiducia tra cittadini e servizi pubblici – precisa il comunicato. Difendere medici, infermieri e operatori socio-sanitari significa difendere il diritto alla salute di tutte e di tutti” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it