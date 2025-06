Emiciclo. Blasioli: Approvata, grazie a un mio emendamento, la norma salva Pineta

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Grazie a un mio emendamento alla legge 53/2024 in materia di edilizia e urbanistica, in discussione nel Consiglio Regionale di ieri, la Pineta di Pescara è salva dalla cementificazione selvaggia – si legge sul sito web ufficiale. Il centrodestra avrebbe voluto rendere possibile la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria fino al 65% – ovvero l’applicazione del tanto discusso “Decreto Sviluppo” – anche nel rione Pineta, area di grande pregio architettonico e naturale grazie alla presenza della Pineta Dannunziana e alla concentrazione del patrimonio Liberty, che conserva la memoria storica della città e dell’Abruzzo dei primi del ‘900. Il centrodestra, con un blitz, aveva infatti inserito nella proposta di legge in discussione l’eliminazione delle aree sottoposte a vincolo di tutela indiretta da quelle escluse dall’applicazione degli incentivi del decreto sviluppo, provando quindi a dare il via libera agli aumenti di volumetria anche in quest’area, circa 28 ettari compresi tra Viale la figlia di Iorio e il fosso Vallelunga – si legge sul sito web ufficiale. Ricordiamo che il vincolo è operativo dal 2019 in virtà di un Decreto della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Chieti-Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Grazie a un nostro emendamento la manovra pro cemento è stata bloccata sul nascere e la Pineta è, almeno per il momento, tutelata – si legge sul sito web ufficiale. La stessa Soprintendenza, che ho richiesto di audire e che ringrazio per il consueto apporto, aveva spiegato le ragioni storiche, antropologiche, naturalistiche e urbanistiche che la spinsero, con un processo partecipativo comprensivo delle fasi di osservazione, durato nel complesso quasi un anno, all’apposizione del vincolo di tutela indiretta – si apprende dal portale web ufficiale. In occasione dell’audizione la Soprintendenza aveva anche paventato, nel caso fosse passata la proposta del centrodestra, il rischio di contenziosi, alcuni dei quali già prospettati sia contro il Comune che contro gli atti della Soprintendenza – si apprende dal portale web ufficiale. La legge approvata dal centrodestra continua in ogni caso a non convincerci, e non possiamo certo essere soddisfatti per le modifiche apportate alla normativa urbanistica e al decreto sviluppo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta infatti di modifiche che servono soltanto a superare – potremmo dire, più che altro, a sviare – le criticità sollevate dal TAR e dal Consiglio di Stato nei confronti della delibera di Consiglio Comunale di Pescara del 2023 applicativa del Decreto sviluppo – aggiunge testualmente l’articolo online. Tuttavia, abbiamo quanto meno evitato che questi aumenti volumetrici e le relative deroghe potessero riversarsi anche su un’area la cui peculiarità ha meritato l’apposizione di un vincolo di tutela indiretta da parte della Soprintendenza – Sventato dunque il blitz del centrodestra che da un lato celebra i villini della zona e dall’altro ammetteva che vi si potessero costruire di fianco nuovi mostri di cemento”. E’ quanto si legge in una nota a firma del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – precisa la nota online. (com/red)

