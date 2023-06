Emiciclo. Blasioli, cordoglio per scomparsa Sergio Violante

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Intendo esprimere le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di Sergio Violante – Amministratore stimato, per più mandati ha ricoperto con dedizione la carica di sindaco di Villa Celiera ricevendo in cambio il riconoscimento e l’affetto dei suoi concittadini e non solo – aggiunge testualmente l’articolo online. In qualità di Presidente della Comunità Montana Vestina si è speso infatti per la valorizzazione di tutta l’area vestina, rivelando invidiabili capacità di dialogo e lungimiranza politica – si legge sul sito web ufficiale. Mi unisco al dolore dei suoi cari, coi quali ci ritroveremo domani alle 17.30 a Villa Celiera per l’ultimo saluto”. Così il consigliere Antonio Blasioli (com/red)

