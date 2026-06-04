Emiciclo. Blasioli e Paolucci su valutazione manager Asl Pescara: non si porti la delibera in Giunta

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:04 giugno 2026 – 16:41- “Diffidiamo l’Assessore dal portare in Giunta la delibera relativa alla valutazione positiva del Direttore Generale della ASL di Pescara, Michitelli – aggiunge la nota pubblicata. Permangono infatti troppe opacità che devono essere chiarite”, ad affermarlo sono il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli, e il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci, che spiegano nel dettaglio: “La delibera di Giunta che ratifica la valutazione positiva del manager, non è un aspetto marginale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Parliamo di un atto fondamentale che incide su questioni premiali e stipendiali e, soprattutto, sull’eventuale conferma o decadenza del manager. Eppure, a 9 mesi di distanza dal termine perentorio per l’approvazione dell’atto, ottobre 2025, la valutazione non è ancora stata prodotta – si legge sul sito web ufficiale. Siamo ormai prossimi al quarto anno, cioè al termine massimo dell’incarico, un ritardo che, tra l’altro, finisce per svuotare di significato lo stesso strumento della verifica – Nonostante i nove mesi dal termine perentorio, due Commissioni di Vigilanza e numerosi accessi agli atti, infatti, siamo ancora lontani dalla risoluzione di una vicenda che resta nebulosa e che incide direttamente sulla gestione della ASL e, quindi, sul diritto alle cure di cittadine e cittadini della provincia di Pescara – Il nodo centrale – incalzano – riguarda la metodologia di valutazione – Dalla documentazione, per esempio, emerge un’impostazione che sembrerebbe basarsi sul tempo medio di erogazione delle prestazioni, mentre nelle sedi istituzionali era stato richiesto di considerare il numero delle prestazioni effettivamente erogate nei tempi stabiliti – precisa il comunicato. Un ordine di parole simile che però si traduce in un criterio sostanziale profondamente diverso, che produce risultati e valutazioni non sovrapponibili – A questo si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: tra gli atti assunti a riferimento compare la nota dello stesso manager, datata 8 maggio 2026, nella quale il manager si avventura in una sua interpretazione dei criteri di valutazione dei tempi di attesa – si apprende dal portale web ufficiale. È legittimo che la valutazione si fondi anche su elementi forniti dal soggetto valutato? Controllore e controllato non possono mai coincidere, almeno in un Paese normale – Avremmo voluto un confronto diretto con i soggetti interessati anche su questi punti, ma nella Commissione odierna erano assenti sia l’Assessore Verì, chiamata a portare la delibera in Giunta, che lo stesso Direttore Generale Michitelli – precisa il comunicato. Quest’ultimo non ha neanche fornito alcuna giustificazione per la sua assenza – si legge sul sito web ufficiale. Per questi motivi, diffidiamo l’Assessore dall’approvare qualsiasi delibera che ratifichi una valutazione positiva, in assenza di chiarimenti puntuali su tutti gli aspetti sollevati – Non si può certificare un giudizio favorevole quando mancano ancora i presupposti di trasparenza e coerenza amministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. Prima vengano definiti in modo inequivocabile i criteri, poi si assuma la decisione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chiediamo inoltre che il Direttore dell’Agenzia Sanitaria regionale, Maurizio Brucchi, certifichi i parametri forniti dalla Asl di Pescara e da lui presi in considerazione per l’attribuzione di un punteggio pari a 8,4 punti che si discosta dagli zero punti attribuiti solo 20 giorni prima dal direttore sanitario Di Luzio – aggiunge testualmente l’articolo online. Su questo non faremo un passo indietro e continueremo a incalzare la Giunta e a garantire ai cittadini un’informazione chiara e completa”, concludono – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it