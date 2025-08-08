Emiciclo. Blasioli: il commercio cittadino è l’anima di Pescara e merita ogni forma di attenzione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA9 – “L’approvazione della legge “Salva Casa” in Consiglio regionale, consente la trasformazione di opifici dismessi in media distribuzione, dando ancora un ulteriore colpo al commercio cittadino, in un’area, quella tra Pescara e Chieti che è tra le prime in Europa per numeri di insediamenti di media e grande distribuzione”. Così in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli – “In quella occasione – prosegue – il Pd regionale ha fortemente combattuto, anche grazie alla spinta delle associazioni di categoria come Confesercenti, perché i dati sono dati allarmanti – precisa la nota online. Nel quinquennio 2019-2024 la Regione ha registrato la scomparsa di 3.092 imprese commerciali, pari a un calo dell’11,2%, un dato significativamente peggiore rispetto alla media nazionale (-10,1%). La flessione ha interessato particolarmente le donne imprenditrici (-13,05%) e gli imprenditori italiani (-11,3%), ma ha coinvolto anche quelli stranieri (-10,6%). Il 2024 ha rappresentato un anno particolarmente critico: si sono registrate soltanto 488 aperture di nuove imprese commerciali a fronte di ben 1.155 chiusure – Nella mediazione che scaturì dal nostro ostruzionismo alla legge, ottenemmo il voto unanime dell’assemblea legislativa alla norma per l’estensione del blocco alle nuove aperture dei grandi centri commerciali fino a tutto il 2030, poiché altrimenti la moratoria vigente sarebbe scaduta alla fine di quest’anno – riporta testualmente l’articolo online. Sapevamo che quest’articolo di legge avrebbe potuto incontrare i rilievi del Governo e infatti così è stato – aggiunge testualmente l’articolo online. Tuttavia, nella fase di interlocuzione nell’ambito della leale collaborazione tra Governo e Consiglio regionale, l’Ufficio legislativo è riuscito ad ottenere la non impugnazione della norma con riduzione della moratoria fino a tutto il 2026. Non era un risultato scontato ed è stato ottenuto grazie alla nostra tenacia sul punto ma anche grazie al lavoro degli uffici del Consiglio regionale, in particolare di Francesca Di Muro, Direttrice degli Affari della Presidenza e Legislativi, e Anna Caporale, dirigente del Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi che hanno saputo difendere con competenza e determinazione l’articolo di legge di fronte alle obiezioni del Ministero del Made in Italy”. “Otteniamo quindi un anno in più di blocco alle aperture della grande distribuzione – sottolinea Blasioli – che dovrà essere utilizzato dalla Giunta Marsilio per la predisposizione del Piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’adozione di questo strumento programmatorio è un impegno preso col Governo, ma anche l’unico modo che oltre a mettere ordine al commercio regionale, può rendere possibile l’estensione della moratoria – si apprende dal portale web ufficiale. Il Piano dovrà definire con precisione i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica per il settore commerciale, indicando anche i criteri qualitativi per l’insediamento delle attività sul territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sarà inoltre essenziale la suddivisione dell’Abruzzo in ambiti territoriali, per una razionalizzazione e modernizzazione coerente della rete distributiva, con particolare attenzione alla valorizzazione dei centri storici e delle realtà demograficamente più piccole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla luce dei dati riportati nonché delle ormai continue notizie, da ultime quelle riguardanti Corso Vittorio Emanuele a Pescara, sulle quotidiane chiusure di attività commerciali nelle città abruzzesi, la norma sul blocco può essere considerata importante – si apprende dalla nota stampa. Una crisi, quella che riguarda il piccolo commercio, che sembra essere considerata inarrestabile, soprattutto perché non vengono messi in campo strumenti per fermarla – Sotto questo punto di vista, riteniamo che l’estensione del blocco della grande distribuzione possa comunque portare una boccata d’ossigeno, ma non sufficiente – La crisi del commercio cittadino dipende da fattori complessi: la concorrenza delle grandi piattaforme online, la tassazione diversa fra commercio elettronico e negozio fisico, la profonda crisi economica delle famiglie italiane che hanno dovuto tagliare le spese non indispensabili – Ma dipende anche da che tipo di priorità esso rivesta nell’agenda di un Comune, e a Pescara il commercio è uscito da ogni prospettiva dell’amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da anni il centrodestra non parla più della crisi del commercio: il flop della Notte dello shopping dimostra che ha perso anche il contatto con la realtà dei negozianti pescaresi e con le loro esigenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli enti locali devono fare la loro parte e hanno un ruolo attivo che molti Comuni, a differenza di Pescara, esercitano: la situazione di Corso Vittorio Emanuele a Pescara è esemplificativa – In Comune nessuno sembra occuparsi di commercio, le iniziative sono programmate male e gestite peggio, la viabilità disastrosa del centro – ma non solo – così come la situazione dei parcheggi, sono un enorme disincentivo a scegliere Pescara per fare acquisti – Ormai i consumatori hanno assunto la consapevolezza che arrivare a Pescara è difficile e rischioso per le multe trappola – si legge sul sito web ufficiale. Dall’Amministrazione arrivano solo promesse, ma di fatti se ne vedono davvero pochi, e nel frattempo il commercio cittadino è sempre più in difficoltà. In questa situazione sottolineiamo che il numero ridotto dei parcheggi all’interno dell’area di risulta, sceso da 2318 a 1414, rimarrà tale per tanti anni ancora, a causa di un progetto di riqualificazione spezzettato e suddiviso in diversi lotti – precisa la nota online. Un sacrificio, quello dei parcheggi dell’area di risulta, che ha depotenziato la principale area di sosta della Città, e che rischia anche di diventare permanente se, come si legge nei documenti di programmazione, nei silos che saranno realizzati, dovranno trovare posto anche gli stalli previsti, per legge, a servizio esclusivo del personale della tanto discussa e indesiderata sede unica della Regione che, ricordiamo, sarà realizzata su aree inizialmente individuate come verde pubblico – recita il testo pubblicato online. Va aperta una grande vertenza sul commercio cittadino per l’importanza che a Pescara riveste questo settore – conclude il vicepresidente – ma anche per ciò che questo settore rappresenta per decoro, servizi e sicurezza della città. Il Partito Democratico è pronto a fare la sua parte purché questa vertenza diventi priorità e non uno spot a uso e consumo di qualche selfie o di qualche passerella, tra l’altro mal riuscita”.

