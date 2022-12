Emiciclo. Blasioli (PD) su discarica abusiva San Silvestro

- Advertisement -

(ACRA)- “Abbiamo appreso a mezzo stampa della conclusione delle indagini relative alla discarica abusiva situata nei pressi del vecchio svincolo della circonvallazione, a pochi metri dalla traversa che conduce al cimitero di San Silvestro, da me segnalata lo scorso agosto su sollecitazione di alcuni residenti – precisa il comunicato. Lo scrive il consigliere regionale PD, Antonio Blasioli che prosegue: “Sessanta metri cubi di rifiuti di ogni genere: elettronici, laterizi, materassi, serbatoi per il trasporto di liquidi pericolosi e guaine bituminose, sottovalutati a lungo dalle istituzioni competenti – Comune e Anas (l’ente proprietario del terreno), a cui mi ero rivolto inutilmente ai fini di un intervento tempestivo di pulizia e messa in sicurezza dell’area, anche in virtù della prossimità alla Riserva Dannunziana, devastata dalle fiamme poco più di un anno fa – si legge sul sito web ufficiale. Per questo mi preme ringraziare il Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, che a settembre ha posto sotto sequestro la zona e poi condotto una scrupolosa azione investigativa, coordinata dal Pm Luca Sciarretta, che ha portato all’identificazione, attraverso l’esame dei computer rinvenuti in loco, di due imprenditori denunciati all’attività giudiziaria per smaltimento illecito di rifiuti – precisa il comunicato. Due soggetti che evidentemente non hanno a cuore il nostro territorio, perché hanno rischiato di alimentare nuovi incendi distruttivi mediante l’abbandono di materiali che possono costituire potenziali fonti di innesco – recita il testo pubblicato online. L’altra nota positiva è che, a seguito del dissequestro dell’area, ora si potranno finalmente ultimare le operazioni di bonifica”, conclude Blasioli – precisa il comunicato. (com/red)

