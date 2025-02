Emiciclo. Blasioli (PD): “Sulle Naiadi nuovo rinvio. Nel frattempo zero investimenti”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Sulle Naiadi un nuovo rinvio: nel frattempo zero euro di investimenti e perdite di gestione a carico degli abruzzesi che, ironia della sorte, non possono frequentare liberamente l’impianto natatorio – Questa mattina, nel giorno dedicato agli innamorati, vogliamo occuparci di un amore che negli ultimi anni è sempre stato piuttosto travagliato, e che non si riesce in alcun modo a recuperare: quello tra la Regione Abruzzo e l’impianto sportivo “Le Naiadi”, con l’assenza complice dei Comuni di Pescara e Montesilvano”. Queste le prime parole di una nota diramata dal vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli, che entra nel merito: “L’impianto, che ricordiamo è di proprietà dell’Ente Regionale, immerso in vicissitudini giudiziarie e amministrative, continua a non essere sfruttato adeguatamente in relazione al suo potenziale – si apprende dalla nota stampa. Una funzionalità ridotta che, stante l’ultima Delibera di Giunta Regionale, che proroga l’affidamento in gestione alla Fira fino al 31 dicembre 2025, si protrarrà ancora per lungo tempo andando a pesare sui bilanci della Regione Abruzzo – Non è questa la sede per ricordare come si è arrivati a questa situazione: il fallimento della gestione Serraiocco, le gestioni temporanee revocate, il “papocchio” combinato da Areacom con il relativo strascico di indagini giudiziarie e la revoca dell’affidamento in autotutela, la questione della fideiussione contestata dopo il tuffo olimpionico del Presidente Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. C’è però una costante che lega tutti questi aspetti: il disinteresse totale della Regione Abruzzo, che ancora una volta rimanda decisioni importanti, e la completa assenza di qualsivoglia investimento da parte della Regione sull’impianto, “tanto paga Pantalone”. Infatti – al di là degli interventi strutturali necessari e improcrastinabili per riattivare l’impianto, ottenere le certificazioni e affidare la gestione a Fira garantendo la fruizione delle strutture a pochi, i soci delle associazioni che hanno ottenuto gli spazi acqua, ma solo ed esclusivamente negli orari stabiliti – non c’è traccia ad esempio dell’impiego di risorse FSC, sebbene più di un miliardo e 270 milioni di euro siano pervenuti in Abruzzo”. “Avevamo confidato in un’accelerazione, soprattutto speravamo che la Regione Abruzzo potesse intervenire sull’impianto quando a fine 2024 è stato approvato l’articolo 25 della Legge di Stabilità Regionale – continua Blasioli – con cui veniva autorizzata la Regione a formare la società “Abruzzo Sport e Benessere” – un nome parzialmente mutuato dalla società con cui il Coni effettua molte delle sue attività – destinata alla gestione di strutture sportive di proprietà regionale – Quell’articolo, assieme all’Art. 10 della stessa legge che invece destinava alla Fira 800.000 euro per la gestione delle Naiadi, ci aveva fatto sperare che dopo un anno e mezzo il tuffo a favore di telecamere del Presidente Marsilio potesse trasformarsi in qualcosa di concreto, un nuovo piglio politico e amministrativo, ma la DGR n. 79/2025 approvata il 12 febbraio ha fatto naufragare ogni speranza, perché leggiamo che FIRA gestirà l’impianto fino al 31 dicembre 2025, col risultato che le Naiadi continueranno a viaggiare a velocità ridotta a causa dell’impossibilità per Fira di svolgere qualsiasi attività commerciale, determinando scarsissimi introiti (come si evince dalla delibera) e spese ingenti a carico dei cittadini relative alla gestione – si apprende dalla nota stampa. E proprio dalla spiegazione con cui nella Delibera di Giunta si è arrivati a definire la somma stanziata per la gestione fino a fine anno emerge un dato decisamente significativo: a fronte di una spesa annuale per la gestione di circa un milione di euro, ovvero circa 79.000 euro al mese, la Fira sta incassando dalle Naiadi 6.000 euro al mese – si apprende dalla nota stampa. Fira insomma spende 79.000,00 €. mensili per Naiadi e ne incassa 6.000,00. Questo vuol dire che, dati alla mano, si può ragionevolmente prevedere che la Regione da qui a fine anno, a fronte di entrate insignificanti e di un uso parziale delle piscine e inibito ai liberi cittadini, avrà speso per la gestione delle Naiadi 1,8 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Una perdita considerevole, motivata dal fatto che la Fira, come detto, non può svolgere attività commerciale, e questo è uno dei limiti che avevamo da subito individuato nell’affidamento, sommato all’evidenza che la fruizione dell’impianto sarebbe stata limitata ai soli soci delle associazioni sportive che hanno ottenuto l’affitto degli spazi penalizzando tutti gli altri – precisa la nota online. Ora, se questa scelta poteva essere giustificata dopo il papocchio di Areacom, oggi non lo è più. Ma a cosa è dovuta l’infausta proroga fino a fine anno della gestione in capo alla Fira? Sicuramente alla genesi della società della Regione Abruzzo, che, anche considerata la possibilità che una parte delle quote venga destinata ai privati, richiederà con ogni evidenza diverso tempo – Basta pensare che ai tempi dell’iter burocratico (cioè l’approvazione in giunta di atto costitutivo e statuto) si sommeranno quelli per il bando pubblico per la ricerca del socio privato – aggiunge testualmente l’articolo online. che non potrà avere una grande partecipazione azionaria – si apprende dal portale web ufficiale. Ma se la scelta era dunque quella di perseguire la gestione con una società mista pubblico/privata, perché si è già perso quasi un anno di tempo? Come fatto in tutti questi anni continueremo a vigilare e a spronare la Regione a fare tutto il possibile affinché l’impianto torni finalmente a essere utilizzato da chiunque voglia fare attività sportiva e torni a essere tra i più importanti impianti natatori d’Italia, tuttavia ci preme rimarcare come la soluzione adottata sia del tutto inappropriata perché pesa enormemente sul bilancio regionale”, conclude il Vicepresidente – (com/red)

