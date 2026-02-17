Emiciclo. Blasioli: Rifinanziata legge sul rimborso spese dei pazienti oncologici

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:17 febbraio 2026 – 19:30- “Buone notizie per i pazienti oncologici abruzzesi, i quali, anche per il 2026, potranno contare sul contributo per le spese sostenute per curarsi altrove – si apprende dalla nota stampa. Il Consiglio Regionale ha infatti rifinanziato nella seduta odierna la legge del dicembre 2019 finalizzata al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute nell’anno precedente da pazienti e familiari per sottoporsi a visite, trattamenti radioterapici, chemioterapici e ad ogni altra prestazione terapeutica connessa a patologie oncologiche e/o per le quali è previsto o è stato effettuato un trapianto – Nello specifico sono stati stanziati 200.000 euro, la stessa somma assegnata nei due anni precedenti, per una misura che tenta di andare incontro alle esigenze di famiglie che, già colpite da simili patologie, devono anche fare i conti con l’impossibilità di curarsi vicino casa – viene evidenziato sul sito web. Lo scorso dicembre avevamo denunciato, bilancio regionale alla mano, l’assenza del rifinanziamento della suddetta legge – si apprende dalla nota stampa. E non può che rallegrarci il fatto che quest’oggi il Consiglio abbia posto rimedio a questa mancanza, stanziando concretamente le risorse già previste nella legge di stabilità. Il Consiglio regionale ha inoltre riconosciuto un contributo di 60.000 euro per la Onlus ”Vittoria – La città dei ragazzi”, il centro diurno per disabili di Alanno, che così potrà continuare ad offrire importanti percorsi riabilitativi finalizzati all‘inclusione sociale e lavorativa dei suoi ospiti”. Così in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – precisa la nota online. (com/red)

