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Emiciclo. Blasioli: solidarietà a operatori 118 aggrediti. Servono protocolli chiari e misure di sicurezza

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:22 giugno 2026 – 08:01- “Condanno con la massima fermezza il grave episodio avvenuto ieri sera (18 giugno, ndr) in viale Bovio, a Pescara, dove un uomo soccorso dal 118 ha aggredito gli operatori sanitari all’interno dell’ambulanza, ferendo due professionisti impegnati nel loro lavoro – recita il testo pubblicato online. Ancora una volta assistiamo a una scena inaccettabile, dove chi presta soccorso viene colpito proprio mentre sta proteggendo la comunità. È un fatto che non può essere normalizzato né tollerato”. Lo scrive il vicepresidene del Consiglio regionale ed esponente PD, Antonio Blasioli, e aggiunge: “Non è la prima volta che intervengo denunciando il grave clima a cui è sottoposto il personale sanitario, dai gravi fatti accaduti nei mesi scorsi all’interno dell’ospedale fino all’ultimo accaduto in viale Bovio, il personale sanitario, dagli operatori del 118 agli infermieri, dai medici ai tecnici, ha il diritto di lavorare in sicurezza, senza il timore di essere aggredito durante un intervento – riporta testualmente l’articolo online. La violenza contro chi si prende cura è una ferita che riguarda l’intera società. Ricordo che solo il 3 maggio scorso si è svolto il corteo indetto dall’ordine delle professioni infermieristiche contro le aggressioni e le violenze ai danni dei professionisti della sanità, dove si è alzato la richiesta dei lavoratori di fare il proprio dovere in sicurezza Per questo chiedo con forza che tutti le autorità preposte garantiscano pienamente la sicurezza degli operatori, attraverso misure adeguate, protocolli aggiornati forme di garanzia costantemente attive che impediscano il ripetersi di episodi come questo – recita il testo pubblicato online. Esprimo la mia vicinanza ai due soccorritori feriti e ribadisco l’impegno delle istituzioni regionali affinché la tutela del personale sanitario diventi una priorità concreta e non solo dichiarata”, conclude Blasioli – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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