Emiciclo. Blasioli: Strada parco da un mese senza cestini e senza pulizia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Conclusasi anticipatamente, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, la sperimentazione del transito dei bus elettrici, la strada parco si presenta oggi sporca e trascurata – viene evidenziato sul sito web. Sono stati rimossi tutti i cestini e da almeno un mese è stata sospesa ogni attività di pulizia da parte di Ambiente – È in questo stato pietoso che dovrebbero percorrerla i turisti? A chi spetta garantirne il decoro? Tutto parrebbe ruotare attorno all’inefficienza di Regione Abruzzo e Tua, la quale da un lato rivendica a tutti gli enti e alle società che svolgono servizi pubblici la principale responsabilità del tracciato, e dall’altro sembra non curarsi affatto delle sue condizioni – precisa il comunicato. Ci risulta infatti che, lo scorso 3 giugno, l’azienda di trasporto pubblico abbia scritto a diversi enti e società che svolgono servizi pubblici a rete sottolineando che, da qui in avanti, le varie attività – citandone solo alcune, dai traslochi alle processioni, fino all’igiene urbana e alla manutenzione del verde pubblico – potranno svolgersi lungo il tracciato solo dopo l’autorizzazione preventiva di Tua – viene evidenziato sul sito web. Alla base della comunicazione ci sarebbero motivi di sicurezza, legati specificatamente alla tensione elettrica presente nelle linee aeree del filobus, e viene quindi da chiedersi se sia garantita la sicurezza con l’esercizio della tensione elettrica – viene evidenziato sul sito web. Considerato che siamo dinanzi ad un cantiere, malgrado l’assenza di qualsiasi cartello segnalatore, ci sembra una ragione più che plausibile, e proprio in considerazione di ciò ci aspetteremmo un’adeguata e corrispondente presa in carico dell’area da parte dell’azienda – si legge sul sito web ufficiale. Invece, stante la totale mancanza di decoro e pulizia, nonchè la sparizione dei cestini gettacarte lungo tutto il percorso, è evidente che qualcosa non stia andando per il verso giusto nelle relazioni tra Tua e Regione Abruzzo da una parte e Comune di Pescara e Ambiente dall’altra – si legge sul sito web ufficiale. Ci chiediamo quindi: perché la strada parco è così trascurata? Il Comune ha deciso che quell’area non va più pulita? Oppure ci sono problemi riguardanti l’autorizzazione al passaggio dei mezzi di Ambiente, circostanza altrettanto plausibile, così come quello dei mezzi di emergenza e delle forze dell’ordine stante l’ordinanza n. 667/2024 del Comune di Pescara, sebbene non sembra esserci apposita segnaletica agli ingressi della strada, esclusi i divieti di transito? Insomma, si tratta solo di sciatteria o ci sono incompatibilità tra i mezzi ed il tracciato? E, se esistono, chi dovrebbe risolverli? Noi possiamo solo formulare domande a fronte delle lamentele dei cittadini che si chiedono perché quella strada sia stata dimenticata a se stessa a seguito della sentenza del Consiglio di Stato – riporta testualmente l’articolo online. Ci auguriamo possano trovare risposte ufficiali da parte degli attori di questa vicenda kafkiana”. E’ quanto si legge in una nota a firma del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – precisa il comunicato. (com/red)

