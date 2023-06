Emiciclo. Blasioli su criticità sistema irriguo pescarese

- Advertisement -

– “Accompagnati dai tecnici del Consorzio di bonifica Centro, abbiamo svolto un sopralluogo in Strada Vicinale Case Salvatore, per prendere coscienza delle criticità che interessano il comprensorio irriguo riva sinistra del fiume Pescara – viene evidenziato sul sito web. L’acqua, proveniente dalla centrale idroelettrica di Alanno, giunge in zona Colli attraverso condotte piuttosto datate che necessitano di interventi di razionalizzazione ai fini di una più efficiente distribuzione idrica – viene evidenziato sul sito web. Nella strada in questione, le tubazioni, che hanno una portata di 500-600 litri al secondo e registrano perdite significative, si snodano a sei metri di profondità tra le abitazioni, perimetrate da recinzioni poste proprio a ridosso di dove si dovrebbe intervenire – Il risultato è che svariate centinaia di utenze non ricevono l’acqua pur pagandola – I tecnici del Consorzio hanno illustrato due possibili soluzioni – La prima consiste nel realizzare un bypass idrico che riduca provvisoriamente le perdite – recita la nota online sul portale web ufficiale. La seconda nel procedere ad una variante, ovvero posizionare una nuova condotta in sostituzione della precedente ma posta più in superficie, quindi proprio al di sotto del manto stradale, così da agevolare in futuro gli interventi – precisa la nota online. Un’operazione dal costo di circa 93mila euro”. Lo scrive il consigliere regionale PD, Antonio Blasioli, e prosegue: “Martedì è in programma un ulteriore sopralluogo con le ditte coinvolte e ci auguriamo che possa costituire l’occasione per scegliere la tipologia di intervento più idonea – si legge sul sito web ufficiale. Certo è che non si può più attendere – Sono infatti centinaia gli aventi titolo a Pescara che pagano il canone al consorzio senza disporre dell’acqua, una situazione che con l’approssimarsi del periodo estivo rischia di diventare sempre più sgradevole – si apprende dalla nota stampa. In caso contrario non esiteremo a presentare due risoluzioni, sia in Regione che in Comune, per andare incontro alle necessità degli utenti pescaresi”. (com/red)

