Emiciclo. Blasioli su intervento per S.Clemente a Casauria

– “Il Consiglio regionale ha votato un emendamento che dispone lo stanziamento di 30mila euro per il Comune di Castiglione a Casauria per dotarsi di personale finalizzato ad aumentare il tempo dell’apertura settimanale dell’Abbazia di San Clemente a Casauria – si apprende dal portale web ufficiale. Tra i monumenti più belli d’Abruzzo, l’Abbazia benedettina di San Clemente a Casauria costituisce uno dei maggiori esempi di architettura religiosa-medievale del centro-sud Italia – A causa del personale insufficiente ha vissuto in questi anni chiusure prolungate, mentre ora gode di un’apertura parziale, limitata esclusivamente ad alcune fasce orarie – Non è la prima volta che il Consiglio regionale viene in soccorso alle difficoltà Direzione regionale musei d’Abruzzo, difficoltà legate alla carenza di personale ed è sicuramente un merito perché così garantiremo un maggior tempo di fruizione di questo splendido gioiello medioevale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi però ho rivolto un appello al Presidente Marsilio a farsi promotore di un tavolo tra il Comune di Castiglione e il Polo Museale affinchè si ragioni su possibili collaborazioni tra Comune e Polo, che magari contemplino lo sfruttamento dei locali – precisa la nota online. L’Abruzzo è terra di scrigni artistici fantastici e bisogna fare ogni sforzo possibile per garantirne l’accessibilità e farli conoscere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mi auguro che ora si voglia lavorare in questa nuova direzione per arricchire l’appetibilità turistica di tutta l’area causauriense”. Così in una nota il consigliere regionale del Pd Anonio Blasioli (com/red)

