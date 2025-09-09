Emiciclo. Blasioli su Piazza Santa Caterina, Pescara: “Bene controlli, ma serve presenza costante”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La sicurezza urbana è un problema cronico che va affrontato con soluzioni strutturali e concrete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Apprendiamo dunque con favore la notizia dei controlli effettuati dalle Forze dell’ordine nella giornata di ieri in Piazza Santa Caterina, tuttavia, come già ribadito pubblicamente la scorsa settimana, riteniamo indispensabili una presenza quotidiana, costante e visibile della Polizia Municipale, e soprattutto una profonda riqualificazione della piazza, affinché l’area possa tornare ad essere attrattiva per le famiglie» ad affermarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – aggiunge la nota pubblicata. “Quello di ieri – continua – è un primo passo nella giusta direzione, ma non basta – si apprende dal portale web ufficiale. Una singola operazione di Polizia, che ringraziamo per il lavoro svolto, non può comunque rappresentare la soluzione a un problema annoso che sta assumendo i connotati di una vera e propria emergenza per residenti e fruitori del quartiere – si apprende dalla nota stampa. Nel perimetro del Parco e nelle sue pertinenze la situazione è fuori controllo, complice il mancato rispetto delle promesse fatte da questa Amministrazione comunale – Eppure proprio sul tema della sicurezza la destra aveva concentrato la sua propaganda elettorale: un’ennesima presa in giro per i pescaresi che non può essere di certo lavata via da operazioni isolate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le criticità permangono – Il distaccamento della Polizia Municipale più vicino è chiuso da tempo – recita il testo pubblicato online. Il turno notturno dei vigili urbani non è mai stato attivato, e non c’è traccia del presidio interforze promesso per garantire il controllo della zona dalle 15 alle 24. Non sono stati presentati report sull’attività di verifica delle attività commerciali né sulle situazioni di sovraffollamento nelle abitazioni – Nel frattempo, mentre il Sindaco e la sua maggioranza continuano a latitare, le denunce pubbliche dei residenti si moltiplicano, così come la presenza di individui dediti allo spaccio, al consumo di stupefacenti e di alcolici, a tutte le ore del giorno e della notte – Se la politica non offre i giusti strumenti, poco possono fare gli uomini e le donne delle forze dell’ordine – Degrado porta altro degrado e le criticità in questa zona continuano ad autoalimentarsi con buona pace dei pescaresi, ostaggio di un Sindaco che produce molte più parole che fatti» conclude – La nota è stata sottoscritta anche dal segretario del Circolo Pd Castellamare, Alessandro Capodicasa – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

