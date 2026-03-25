Emiciclo. Blasioli su problemi SS 487 a San Valentino in Abruzzo Citeriore

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 marzo 2026 – 09:05- “Proseguono i ritardi nel ripristino della piena transitabilità sulla SS 487 nel territorio di San Valentino in Abruzzo Citeriore – Una situazione che continua a creare disagi importanti a residenti, lavoratori e attività del territorio, costretti da mesi a un senso unico alternato nonostante i lavori siano fermi”. Lo segnale il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli, che sul tema ha presentato una interpellanza nel Consiglio regionale di ieri – “Dalle risposte dell’Assessore competente – spiega Blasioli – è emerso come Anas non abbia ancora terminato i sondaggi geotecnici preliminari al progetto, e che la riapertura completa della strada non avverrà prima del secondo semestre del 2026. Con buona pace delle cittadine e dei cittadini che ogni giorno devono recarsi a scuola o a lavoro affrontando un senso unico alternato, disciplinato da semafori, per un cantiere sprovvisto del progetto dei lavori. La viabilità – entra nel dettaglio il Vicepresidente – è ridotta da mesi a causa di un cedimento roccioso ormai datato – riporta testualmente l’articolo online. Per procedere agli interventi di consolidamento Anas aveva richiesto a Italgas Reti SpA lo spostamento di alcune condotte del gas. Un intervento eseguito e terminato dalla ditta, come confermato dalla stessa Italgas in risposta ad una mia missiva formale dello scorso 15 gennaio, aggiungendo che non vi sono impedimenti tecnici alla riapertura al transito veicolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Statale 487 – ricorda ancora il Vicepresidente – è un’arteria fondamentale per i Comuni di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Caramanico Terme, Roccamorice, Salle, Abbateggio e Sant’Eufemia a Maiella – si apprende dal portale web ufficiale. Ogni giorno studenti, lavoratori, residenti e imprese fanno i conti con un rallentamento che si sarebbe dovuto risolvere da tempo e che, ad oggi, non ha ragione di esistere visto che il cantiere è fermo e non ci sono operai a lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Da qui la mia richiesta all’Assessore D’Annuntiis affinché dialoghi con Anas per riaprire il tratto fin quando non saranno pronti tutti i documenti per avviare effettivamente il cantiere – È inutile sottoporre il territorio ai disagi di un cantiere fermo, dato che allo stato attuale mancano sia il progetto che l’approvazione dell’appalto – aggiunge testualmente l’articolo online. Quello di Anas è un ritardo ingiustificabile, che pesa sulle comunità delle aree interne e sul loro diritto a una mobilità dignitosa e sicura – Noi continueremo a incalzare gli enti competenti affinché la viabilità venga ripristinata e Anas non accumuli ulteriori ritardi, in quanto le infrastrutture non sono un dettaglio ma un servizio imprescindibile per i territori”, conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it