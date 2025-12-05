Emiciclo. Blasioli su rimborso presidi per disabili: “Verì scarica la Asl di Pescara”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:05 dicembre 2025 – 10:41- “Non può passare inosservata la risposta dell’assessore Verì alla giusta denuncia del Segretario Regionale Cgil Abruzzo e Molise, Carmine Ranieri, e del responsabile ufficio politiche per la disabilità, Claudio Ferrante, circa il negato rimborso da parte della Asl di Pescara alle spese sostenute dal sig. Colasante per sostituire la batteria della sua carrozzina elettrica – si legge sul sito web ufficiale. Infatti, di fronte alla sacrosanta e giustificata protesta del sindacato, che ringrazio, la Regione Abruzzo, nella persona dell’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì, ha “scaricato” la Asl di Pescara, dichiarando che “la normativa è chiara e gli interventi sono rimborsabili”, e che la Delibera Regionale n. 547 di agosto ha già specificato quali fossero gli interventi rimborsabili, tra i quali rientrerebbe appunto quello effettuato dal sig. Colasante”. Lo scrive il vicepreesidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Antonio Blasioli e prosegue: “La rimborsabilità sarebbe stata ancora di più chiarita, a detta sempre dell’Assessore, con una circolare della Regione, che però la Asl di Pescara, unica tra quelle regionali, sembrerebbe non aver compreso, non adeguandosi e non comportandosi allo stesso modo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ancora più grave il successivo richiamo dell’Assessore alla Asl, quando specifica che comunque “prima di rigettare le richieste avrebbe potuto adottare soluzioni alternative, come l’acquisizione di preventivi da fornitori esterni o tramite la ditta incaricata al riciclo tramite gara” concludendo che “la tutela del paziente imponeva maggiore prudenza”. Si tratta di una vera e propria sconfessione dell’operato della Asl, che non può non coinvolgere anche il suo vertice strategico le cui evidenti mancanze dal punto di vista amministrativo si ripercuotono quotidianamente su tutti gli utenti dei servizi sanitari gestiti dall’azienda – si apprende dal portale web ufficiale. Ci chiediamo inoltre come, davanti a una così forte sconfessione dell’operato dell’Azienda, non parli neanche il Direttore Sanitario a cui spesso viene attribuito l’ingrato compito di rispondere anche di errori non suoi – precisa il comunicato. Questa volta è stato il caso dei dispositivi protesici, in passato abbiamo avuto quello dei dispositivi ortopedici, di quelli per i diabetici, ma da anni ormai segnaliamo inefficienze organizzative e interpretazioni creative e spesso “uniche” nel panorama regionale di circolari e normative”. “Giusto per fare un elenco non esaustivo – precisa Blasioli – il rischio di perdere fondi del Pnrr, la delibera che riduce di 1/3 il Pronto Soccorso per mettere al suo interno una Admission room che proprio una delibera dell’assessore Verì vieta di realizzare in quel posto, fino ai 7.500 euro per dieci giorni di lavoro a medici pensionati mentre venivano fatte “scomparire” le ferie arretrate al personale sanitario, o non assunto il personale amministrativo in graduatoria dopo avergli fatto persino svolgere le visite mediche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Visto che l’Assessore Verì sembra scoprire oggi di avere strumenti di controllo sull’operato della Asl, ci chiediamo, per esempio, perché non intervenga sul caso degli idonei ai concorsi per amministrativi, chiamati a firmare il contratto di assunzione e poi revocati senza nessun atto ufficiale e che, dopo aver fatto ricorso contro la decisione dell’Azienda davanti al Giudice del Lavoro e averlo vinto, adesso stanno prendendo servizio, con la Asl condannata anche a pagare le spese legali – Se da un lato, quindi, va ringraziato l’impegno della Cgil per aver garantito per l’ennesima volta l’esercizio di un diritto a un cittadino cui era stato negato, dall’altro appare incredibile come, nella Asl di Pescara, ci sia bisogno di protestare anche per avere riconosciuti i diritti garantiti e sappiamo, perché ci è capitato più volte, che non si tratta di una caso isolato – recita il testo pubblicato online. Invitiamo l’Assessore Verì a prendere la parola e soprattutto provvedimenti davanti a una gestione largamente deficitaria della Asl di Pescara: contesti lo stato dei lavori del Pnrr, tutti fuori tempo massimo, entri nel merito delle segnalazioni del personale sanitario su ferie, turni, condizioni di lavoro; chieda lumi sugli appalti, da quello del day hospital ematologico a quello delle sale operatorie, solo per citare i più recenti – precisa la nota online. Abbiamo un elenco di questioni aperte, segnalate già diverse volte sulle quali potrebbe intervenire – Ci auguriamo che il nostro appello non cada nel vuoto”, conclude il Vicepresidente – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

