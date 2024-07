Emiciclo. Blasioli su situazione operatori Asl aeroporto

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Risale allo scorso 12 giugno la firma dell’accordo transattivo tra la Asl di Pescara e la Saga per quanto concerne il servizio di Primo Soccorso prestato all’Aeroporto d’Abruzzo – Una collaborazione frutto di una convenzione stipulata tra i due enti nel 2015 e interrotta durante il periodo covid, sebbene su richiesta della Saga la Asl pescarese abbia continuato ad inviare presso l’aeroporto infermieri e autisti del 118 fino al 31 gennaio 2023, data in cui il servizio è stato trasferito alla Asl di Chieti – precisa la nota online. Ebbene, a seguito di contestazioni della Saga, che – precisiamo – non ha mai contestato l’esecuzione del servizio, i due enti hanno trovato un accordo che prevede la corresponsione di 850mila euro in favore della Asl, a fronte dei 1.231.339,51 euro fatturati – precisa la nota online. L’accordo rischia però di tramutarsi in un pasticcio a discapito dei lavoratori, in quanto le prime buste paga ricevute dai circa 80 tra infermieri e autisti sarebbero relative soltanto alle prestazioni eseguite tra il giugno 2022 e il gennaio 2023, lasciando quindi al momento insoluti gli stipendi del primo semestre del 2022. Sono state registrate inoltre differenze retributive fra gli operatori, alcuni dei quali si sono visti attribuire solo il 30% delle spettanze, altri addirittura il 50%. Dopo aver atteso ben due anni per i primi pagamenti, i lavoratori temono ora che in virtù dell’accordo transattivo siglato il saldo delle prestazioni offerte possa rimanere parziale, consentendo loro di recuperare quindi solo una parte delle retribuzioni maturate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chiediamo alla Asl di Pescara di sgomberare il campo da ogni dubbio, chiarire da cosa derivino le differenze retributive riscontrate e assicurare che gli altri emolumenti siano in arrivo, affinché tutti gli operatori possano vedere riconosciuto per intero il lavoro svolto”. Così in una nota il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli – precisa il comunicato. (com/red)

