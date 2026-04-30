Emiciclo. Blasioli su sopralluogo Soprintendenza all’Abbazia di San Liberatore a Maiella

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:30 aprile 2026 – 09:52- “I responsabili funzionari della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, hanno svolto questa mattina (ieri, ndr) un sopralluogo tecnico presso l’Abbazia di San Liberatore a Maiella, a Serramonacesca”, lo rende noto il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli, e aggiunge: “Costruito intorno alla fine dell’XI secolo dai monaci benedettini di Montecassino, il monastero costituisce uno dei più importanti esempi di arte romanica in Abruzzo, e a seguito della forte ondata di maltempo che lo scorso 2 aprile ha colpito la nostra regione, ha subito il crollo di parte del muro perimetrale posto all’ingresso del complesso abbaziale”. Ricevuti dal sindaco Sebastiano Massimiano, dal vicesindaco Andrea Di Meo, dal vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli, e dall’architetto, Camillo Conti, l’architetto della Soprintendenza, Roberto Orsatti, e i funzionari Anna Dionisio, Serafino Ferreri e Daniela Di Virgilio, hanno potuto verificare di persona i danni provocati dal maltempo e le recinzioni provvisorie adottate per consentire ai visitatori di continuare a visitare la chiesa – “La Soprintendenza, che – precisa Blasioli – ha sempre mostrato particolare riguardo per l’abbazia come dimostrano i vari progetti in corso, ha rassicurato il Sindaco Massimiano di aver prontamente inviato al Ministero una scheda del danno di importo superiore a 100.000,00 euro e ha manifestato l’intenzione di seguire passo dopo passo la richiesta di finanziamento con il Soprintendente Laura Delpino”. In attesa del ripristino del muro perimetrale, nei prossimi giorni l’Abbazia sarà teatro delle scene del film su Celestino V che vedrà la partecipazione di Michele Placido – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it