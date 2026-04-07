Emiciclo. Blasioli su sub affidamento linea Pescara – Penne: interpellanza al prossimo Consiglio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:07 aprile 2026 – 15:20″La notizia dell’ennesimo sub affidamento del servizio di trasporto su gomma da parte di Tua, questa volta per la linea Pescara-Penne, oltre a generare nuovamente dubbi sulle reali volontà dell’azienda di continuare a garantire il servizio pubblico, rinnova gli interrogativi sulla capacità della stessa di mantenere i requisiti necessari per l’affidamento in house”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Consiglio, ed esponente PD, Antonio Blasioli, e spiega: “Nel 2017, quando la Regione ha affidato, con durata decennale, il servizio di trasporto pubblico locale a Tua, in regime di in-house providing, quindi senza gara, ha dovuto motivare puntualmente tale scelta – Tra le principali ragioni a sostegno della decisione della Regione di non bandire alcuna gara e affidare direttamente il servizio alla sua società c’era, tra le altre, «l’irrinunciabile necessità di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini anche nelle zone interne e nelle aree a domanda debole (nelle quali ricadono buona parte dei Comuni della Regione) […] con un approccio di tipo solidaristico». In maniera più specifica, nella relazione allegata alla Delibera di Giunta n. 539/2017, veniva fatto riferimento alla natura solidaristica di alcune tratte, delle quali veniva evidenziata la possibile scarsa appetibilità sul mercato privato e, quindi, la possibile soppressione in caso di affidamento mediante procedura competitiva a un operatore privato – Eppure, malgrado queste premesse, stiamo assistendo a continui sub affidamenti a operatori privati e al conseguente taglio di molte residenze di lavoro nei piccoli comuni come Farindola, Villa Celiera, Brittoli – aggiunge la nota pubblicata. Il sub affidamento della storica linea Pescara-Penne, oltre ad essere l’ennesimo segnale di abbandono dell’area Vestina, certifica la volontà di Tua di continuare a insistere su una strategia che sembra mettere in discussione le stesse ragioni per cui si è optato per l’affidamento in house”. “Per questo motivo, lo scorso 27 febbraio, assieme al capogruppo Paolucci – sottolinea Blasioli – ho presentato un’interpellanza per verificare la compatibilità tra tutti questi sub affidamenti di linee e le condizioni giuridiche alla base dell’affidamento in house: se Tua ha ottenuto il servizio per questioni “solidaristiche”, contando sul fatto che alcune corse sarebbero state poco remunerative e quindi gli operatori privati non le avrebbero effettuate, dando in sub affidamento proprio queste linee la società sta dimostrando che l’affidamento poggia su un presupposto errato – riporta testualmente l’articolo online. Oltretutto, se operatori privati commerciali effettuano queste corse, prendendole in sub affidamento, evidentemente sussiste un margine di rimuneratività. Nel prossimo Consiglio Regionale ascolteremo le risposte della Giunta Regionale al riguardo, sperando di non riscontrare una sterile difesa dell’attività aziendale, ma piuttosto una presa di coscienza da parte della Regione di un indirizzo aziendale completamente sbagliato”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it