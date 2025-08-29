Emiciclo. Blasioli su trasporto pubblico: “abbonamento di tre giorni nasce da un mio emendamento”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “La Giunta Regionale ha dato seguito, con molto ritardo, alla mia proposta, diventata legge lo scorso dicembre 2024, di istituire un abbonamento flessibile di tre giorni, utilizzabile settimanalmente anche in giorni non consecutivi, per alcune categorie di pendolari che usufruiscono dei mezzi di trasporto pubblico su gomma – si apprende dal portale web ufficiale. In primis gli studenti universitari, le cui esigenze – non dovendosi recare quotidianamente a lezione – non collimano con la rigidità degli abbonamenti tradizionali”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale, esponente del PD, Antonio Blasioli, e continua: “Erano state proprio le associazioni studentesche, nel corso di alcune interlocuzioni, a farsi promotrici di questa idea, che ho da subito sostenuto con convinzione, accogliendo le loro istanze e trasformandole in un emendamento, approvato dall’Aula e divenuto un articolo della legge 24/2024, che contiene alcune disposizioni in materia di trasporti. L’assessore D’Annuntiis non fa cenno di questo nel suo comunicato, né fa riferimento all’estremo ritardo della Delibera di Giunta, arrivata a nove mesi di distanza dalla Legge, senza contare che occorreranno altri trenta giorni, salvo ritardi da parte di Tua e Regione, per rendere operativa l’emissione dei carnet da sei biglietti – precisa la nota online. Un totale di dieci mesi in cui i fruitori avrebbero potuto risparmiare parecchio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il nuovo titolo di viaggio di tre giorni, oltre a costituire un elemento di flessibilità, sebbene riservato ad alcune specifiche categorie – oltre agli universitari, principalmente quelle tipologie di lavoratori che alternano lavoro in sede e smart working – è inoltre un tentativo di mitigare i rincari messi in atto dalla Regione – L’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale è sotto gli occhi di tutti, negli ultimi due anni il costo di biglietti e abbonamenti ha subito un incremento del 20%, determinando non poche ripercussioni sulle tasche di cui ne usufruisce”. “Insomma, si tratta di un provvedimento che cerca di fornire soluzioni pratiche alle esigenze di alcune persone, riducendo i costi, aumentando la libertà di scelta, e incentivando l’uso dei mezzi pubblici come alternativa all’auto privata, con inevitabili vantaggi dal punto di vista ambientale – si apprende dalla nota stampa. Resta però un dubbio, su cui la Delibera non è chiara: l’agevolazione dovrebbe essere valida sia per le corse interurbane che suburbane, ma non è chiaro se comprenderà anche l’area metropolitana Chieti-Pescara – Circostanza che andremo ad approfondire nei prossimi giorni, affinché non venga penalizzata una fetta consistente di fruitori”, conclude Blasioli – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it