Emiciclo. Blasioli su vendita immobili della Regione

– “Dalla lettura dell’assestamento di bilancio sottoposto all’esame della Commissione Bilancio, constatiamo come la Giunta Marsilio abbia intenzione di mettere in vendita nel prossimo anno (2023), con una procedura ad evidenza pubblica, le due vecchie sedi della Giunta Regionale ubicate a Pescara in viale Bovio e via Raffaello – riporta testualmente l’articolo online. Una decisione adottata con estremo ritardo da parte del governatore Marsilio e dall’assessore al patrimonio, nonché senatore, Guido Liris, giunta solo nell’ultimo anno di mandato, dopo un’inutile attesa lunga quattro anni che ha avuto come unico risultato quello di rendere sempre meno attrattivi i due immobili di proprietà regionale, divenuti ormai ricettacolo di rifiuti, sporcizia e degrado – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma a lasciare letteralmente basiti è un altro aspetto – riporta testualmente l’articolo online. Nel testo infatti si esplicita come il ricavato della vendita, circa 6 milioni, andrà a finanziare interventi infrastrutturali nel territorio della Provincia dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Un bel paradosso per la città di Pescara che si vedrà privata di due immobili pubblici senza poter nemmeno usufruire dei proventi dell’alienazione – si apprende dalla nota stampa. Conclusione a cui la maggioranza è giunta in maniera compatta, senza incontrare, come sarebbe stato naturale, le obiezioni dei consiglieri di centrodestra pescaresi: D’Incecco, Testa, Sospiri, Verì e De Renzis. Presenteremo dunque un emendamento per abrogare questa assurdità, chiedendo che tutto il Consiglio lo voti – Inoltre, mentre la Giunta Marsilio tira dritto sulla realizzazione della sede unica regionale all’interno dell’area di risulta – localizzazione che noi contestiamo profondamente -, abbiamo appreso come la maggioranza non abbia nemmeno stanziato i fondi necessari alla progettazione, poiché la cifra precedentemente individuata (2 milioni), in ogni caso insufficiente, risulta destinata – come confermato pubblicamente dall’assessore Liris – alla totalità degli immobili regionali”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli – precisa la nota online. (com/red)

