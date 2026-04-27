Emiciclo. Blasioli sulla manifestazione di protesta operatori mercato ittico a Pescara

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 aprile 2026 – 16:30- “Questa mattina siamo stati presenti alla manifestazione di protesta indetta in Piazza Italia dall’associazione “Pescara Brillante” contro la scelta della delocalizzazione della nuova sede del mercato ittico nell’ex biglietteria della motonave “Tiziano” sulla banchina sud. Una scelta che abbiamo già avuto modo di contestare in passato, spiegando come sia del tutto inidonea a uno svolgimento sereno, sicuro, e rispondente alle norme igienico-sanitarie delle aste del pescato – riporta testualmente l’articolo online. Un edificio piccolo, di soli 350 mq, in cui la marineria non vuole spostarsi a causa di una evidente inadeguatezza che può avere risvolti anche da un punto di vista del rispetto delle normative igienico sanitarie, e in cui è stato speso oltre un milione di euro fra lavori di adeguamento e un sistema di asta elettronica incapace di reggere i flussi attuali – aggiunge la nota pubblicata. Il tutto, mentre al mercato ittico, la cui inadeguatezza non è stata risolta in vista dello spostamento, il sistema di asta elettronica ha dato continui problemi creando danni economici a tutto il comparto della pesca, compreso quello del commercio – riporta testualmente l’articolo online. Chi ha manifestato oggi, senza nemmeno essere ricevuto a Palazzo di Città dal Sindaco o da un componente della Giunta, lo ha fatto per segnalare per l’ennesima volta tutte le criticità frutto di un percorso non condiviso con gli operatori e dunque viziato dal punto di vista della condivisione e della trasparenza – si apprende dal portale web ufficiale. Non basta mettere pezze durante la campagna elettorale, approvando una delibera con cui, rimodulando parte delle risorse Fsc originariamente destinate al completamento del lungofiume nord, sono state stanziate risorse per la sistemazione delle aree esterne alla biglietteria, utili a ridefinire gli accessi alla struttura ed il parcheggio dei mezzi funzionali alle attività mercatali, oltre agli adeguamenti resi necessari dal P.S.D.A. in una zona a pericolosità idraulica molto elevata – viene evidenziato sul sito web. Una decisione, quella di questi interventi, comunque tardiva e arrivata a seguito delle proteste e all’esito soprattutto della disastrosa simulazione di asta del 25 gennaio scorso – riporta testualmente l’articolo online. Come Consigliere regionale, ho inviato quest’oggi al Sindaco una richiesta di visita ispettiva nella struttura, visto che sia le risorse per la parte d’intervento già effettuato, che quelle per il completamento, sono risorse comunitarie ma gestite dalla Regione Abruzzo, nello specifico fondi Feampa e Fsc. La mia intenzione è quella di verificare l’utilizzo di queste risorse, se siano stati spesi fondi per realizzare una scatola vuota, incapace di essere utilizzata per lo scopo individuato”. E’ quanto si legge in una nota del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it