Emiciclo. Blasioli sulla riduzione dei giorni di apertura del Centro trasfusionale Popoli

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:04 maggio 2026 – 08:43- “La Asl di Pescara ha annunciato una nuova riduzione provvisoria, almeno a detta della direzione dell’azienda, delle giornate dedicate alla raccolta di sangue presso il Centro Trasfusionale di Popoli, che da maggio 2026, oltre al martedì e al mercoledì (già previsti), resterà chiuso anche il sabato – Diversi utenti del centro hanno segnalato come il sabato rappresentasse una delle giornate più accessibili per i donatori, di conseguenza quella con maggiore possibilità di raccolta – si apprende dal portale web ufficiale. Questo vale soprattutto per alcune categorie: lavoratori sottoposti a turni e orari non flessibili, studenti fuori sede che rientrano nel fine settimana, cittadini impossibilitati a chiedere permessi nei giorni lavorativi – precisa il comunicato. La riduzione delle aperture rischia quindi di limitare considerevolmente la partecipazione, per giunta in un momento in cui il sistema sanitario registra una carenza strutturale di sacche di sangue – si apprende dalla nota stampa. La Asl di Pescara ci ha da tempo abituato a disposizioni provvisorie che si tramutano poi in definitive – si apprende dalla nota stampa. Proprio per questo nutriamo scetticismo sulle dichiarazioni della direzione: la scelta di ridurre ulteriormente i giorni di raccolta suscita interrogativi e preoccupazioni da parte dei cittadini. La donazione di sangue è un atto volontario e insostituibile, la disponibilità di sangue fondamentale per garantire interventi programmati, urgenze e cure per pazienti fragili, compresi quelli oncologici. Il nosocomio di Popoli è già stato più volte sottoposto a cure dimagranti, con riduzione di servizi e carenza di personale ormai strutturale – si apprende dalla nota stampa. Questa decisione, che riguarda il centro trasfusionale, è solo l’ultimo di una serie di provvedimenti che depaupera ulteriormente la struttura dal punto di vista organizzativo e che si va ad aggiungere a tutte le problematiche strutturali in sospeso – aggiunge testualmente l’articolo online. Riteniamo necessario che la Asl valuti con attenzione l’impatto della decisione sui donatori e sulla disponibilità di sangue, ed apra un confronto con le associazioni che quotidianamente sostengono il sistema trasfusionale, individuando soluzioni organizzative che garantiscano accessibilità, continuità e qualità del servizio – recita il testo pubblicato online. Seguirò con molta attenzione l’evoluzione della situazione, nell’interesse dei cittadini e della tutela della salute pubblica”. E’ quanto si legge in una nota del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it