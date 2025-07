Emiciclo. Blu tongue, Verrecchia: subito procedure snelle e indennizzi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il problema degli ovini che hanno contratto la Blue Tongue è una problematica che il servizio veterinario delle Asl abruzzesi sta affrontando con un monitoraggio continuo – recita il testo pubblicato online. È bene ribadire che si tratta di una malattia trasmessa agli animali da un insetto, un moscerino, che non colpisce l’uomo e non infetta né la carne né il latte – La Lingua Blu comporta un calo della produzione di latte e sta mettendo in difficoltà molti allevatori – aggiunge la nota pubblicata. Serve subito sburocratizzare e, quindi, accelerare le procedure per lo smaltimento delle carcasse, che non può ricadere totalmente sulle spalle dei nostri allevatori, così come è necessaria la previsione di un indennizzo – È una questione di buon senso e di rispetto per un comparto che rappresenta un presidio economico e sociale per l’Abruzzo rurale”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

