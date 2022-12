Emiciclo. Bocchino (Lega): solidarietà al sindaco Menna

- Advertisement -

– “Tutta la mia solidarietà al Sindaco della Città del Vasto e Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna per il vile gesto subito’. Sono le parole della portavoce e consigliera regionale della Lega Sabrina Bocchino che aggiunge: “In casi come questi, ogni differenza politica viene messa da parte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Qualora le indagini in corso confermino la natura dolosa dell’incendio che ha distrutto l’auto del primo cittadino, ci troveremmo di fronte ad un inaccettabile atto vigliacco e criminale da condannare senza esitazione alcuna”. “Da tempo chiediamo maggiore sicurezza e protezione per il nostro territorio – chiosa la Bocchino – e sono sicura che il Governo saprà ascoltare la nostra richiesta di aiuto e adottare le dovute misure per limitare drasticamente gli episodi di criminalità e tutelare l’incolumità di tutti i cittadini abruzzesi”. (com/red)

