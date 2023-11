Emiciclo. Bocchino (Lega) su danni maltempo nel Vastese

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il maltempo che nelle ultime ore ha flagellato anche l’Abruzzo, in particolare il territorio Vastese, ha creato ingenti danni a strutture pubbliche e private e anche alla natura, specialmente gli alberi divelti in diverse decine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma per fortuna non c’è stata nessuna conseguenza per le persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le immagini sono comunque drammatiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ho subito contattato alcuni amministratori, in primis il sindaco di Vasto, per mettermi a disposizione ed essere messa a conoscenza di quello che è lo stato dell’arte”. Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino in merito alle gravi conseguenze causate dall’ondata di maltempo che ha colpito il Vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “E’ il corso la valutazione dell’entità dei danni e le situazioni emergenziali sulle quali intervenire – aggiunge l’esponente del Carroccio – Sarà mia premura raccogliere le istanze del territorio così come ho sempre fatto e interessare la Regione Abruzzo affinché sia al fianco delle Comunità interessate anche con provvedimenti d’urgenza laddove necessario”. “Sono eventi ai quali, purtroppo, stiamo assistendo con sempre maggiore frequenza e di fronte ai quali non posso non esprimere la mia vicinanza nei confronti di chi ha subito dei danni – spiega ancora Sabrina Bocchino – e profondo senso di gratitudine agli uomini del corpo dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, delle Forze dell’ordine e di qualsiasi volontario che fin da subito sono intervenuti e in tempi rapidi hanno messo in sicurezza le zone provvedendo anche a ripristinare la fruibilità della viabilità e di alcune aree”. (com/red)

