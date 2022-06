Emiciclo. Bocchino su porto e zona industriale Vasto (CH)

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il Porto di Vasto ed alcune strade dell’area industriale di Punta Penna oggetto di interventi manutentivi da parte di ARAP ed ARAP Servizi”. Ad annunciarlo la consigliera regionale e portavoce della Lega Abruzzo Sabrina Bocchino, la quale evidenzia come in questi giorni abbia avuto avvio il progetto, gestito da ARAP, di potenziamento ed escavazione del porto – riporta testualmente l’articolo online. “Tra lunedì e martedì – dice la Bocchino – ci sarà qualche problema logistico per l’accesso e la fruibilità dello scalo marittimo in quanto verrà asfaltato viale Marinai d’Italia e 700 mq della banchina di riva avrà una nuova pavimentazione”. “Qualche problema per la regolamentazione degli accessi e del traffico anche per chi voglia fruire dei parcheggi presso la Riserva di Punta Aderci ed a monte di Punta Penna perché si procederà ad asfaltare circa 800 metri lineari in due strade, quella che dalla seconda rotatoria di accesso alla zona industriale si proietta verso nord (in direzione riserva) e quella verso est (in direzione mare). Sono anni che non si eseguono interventi del genere nella zona industriale di Punta Penna”. ‘Voglio ringraziare – dice ancora la consigliera segretaria del Consiglio regionale d’Abruzzo – il presidente di ARAP Giuseppe Savini, l’amministratore unico di ARAP Servizi Nicola Del Prete e il dirigente del Dipartimento Lavori e Manutenzioni Nicola Bernabeo per l’interessamento alle problematiche relative all’area e per aver consentito di portare a compimento gli interventi di cui sopra”. (com/red)

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it